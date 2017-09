Rovviltnemndene for region 4 og 5 har vedtatt en kvote for lisensfelling av inntil 36 ulver i 2017-2018. Kvoten er satt til 24 individer innenfor de tre etablerte revirene i Julussa, Osdalen og Slettås i Hedmark.

Tok ikke en eneste sau

Rovviltnemndene vil med andre ord utradere ulv på den norske siden av grensen. Miljødirektoratet anbefaler å redusere til ett revir. Samtidig vurderer direktoratet at kvoten som er vedtatt for lisensfelling utenfor sonen i region 4 og 5 ikke er til hinder for å nå bestandsmålet. Hvorfor? Når 2017 viste at ikke en ulvekjeft i dette området hogg i seg en eneste sau?

2017 ble spådd å være et blodig år. Joda, det ble det hos de sauebøndene som ikke søkte på Fylkesmannens rovviltdempende tiltak – dette har vært tilgjengelig i flere år. Ulverevirene har vist sin verdi i: Streifulv fra Sverige har gått lenger opp på kartet for å unngå konflikt hos de ulverevirene som har fått lov til å være fungerende flokker; de har jaktet elg, ikke sau. Likevel skal det foreslås å enten drepe alle eller å drepe noen. Hvorfor? Når det fungerer?

Mer enn nok villmark

La ulvene på svenskegrensa være! Ingen dyr skal dø for å tekkes hylekor i et land som har mer enn nok av villmark å tilby naturens rettmessige beboere: Rovdyrene.