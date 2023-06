Færre og færre ønsker å bli lærere, vi må gjøre noe!

DEBATT: Søkertallene til lærerutdanningen for 2023 viser en nedgang på over 20 prosent.

«Det er ikke lærerne og skolens ansvar alene å sørge for et godt skolemiljø», skriver Sandnes og Gjesdal Frp.

Kristoffer Birkedal Sandnes Frp, leder av utvalg for oppvekst, far til jente 13 år

Hayley Anita Henriksen Gjesdal Frp, Nestleder av utvalg for levekår, mor til jente 9 år

Hvis vi ikke klarer å snu trenden og sikre at flere ønsker å bli lærere, så får vi kanskje svar på spørsmålet: Hva er en skole uten lærere? Vi mener at skolen ikke er en skole uten elever, foreldre eller lærere. Nå må vi prøve å snu trenden slik at flere ønsker å bli lærere.

Å være lærer i 2023 innebærer noe helt annet enn hva det var å være lærer i 1993. Færre og færre ønsker å bli lærere. Søkertallene til lærerutdanningen for 2023 viser en nedgang på over 20 prosent. Det må vi ta på alvor.

Vi har alle et felles ansvar for å ta ansvar og ikke overlate alt til læreren og skolene.

Samfunnet har endret seg. Før gikk læreren på jobb, skapte ro i klasserommet og underviste fag. Dersom elever ikke fulgte med, eller hang litt bakpå så var det en jobb for skole og foreldre i samarbeid. Realiteten i dag er at læreren og skolen ofte alene får skylden for ikke å gjøre en god nok jobb når noe er galt. Et stadig økende trusselbilde fra elever og foreldre er en realitet for stadig flere elever og lærere, selv om det selvfølgelig er ytterpunktene i norsk skolehverdag. Det kan bety at vi i nær fremtid mangler de faglig dyktige menneskene, som hver eneste dag går på jobb for å gjennomføre oppdraget vi sammen har om danning og opplæring for barna våre.

Så langt tilbake som i 2015 publiserte nrk.no en artikkel om at det i hele landet var blitt vanskeligere å få foreldre til å engasjere seg i f.eks. FAU. Dette har nok ikke endret seg veldig frem til 2023. Tidsklemma kjennes mer enn noen gang både for elever, foreldre og for lærere.

Det er fort gjort å tenke at skolen skal løse alle utfordringene som barna møter i den tidsklemma vi alle kjenner på. Som foreldre føler en seg ofte maktesløs i møte med utfordringer som preger hverdagen for barna. Det kan vi alle kjenne oss igjen i, som foreldre. Det er ikke lærerne og skolens ansvar alene å sørge for et godt skolemiljø. Da må en også tørre å innrømme at foreldre og elever ofte kan være med på å skape en dårlig skolehverdag. Hvis ikke lukker vi øynene for realitetene. Det handler selvfølgelig om god klasseledelse og om friheten kommunen gir skolene. Men det handler også om hva vi bidrar med som foreldre og elever.

Hvordan kan vi sammen skape en god skolehverdag?

Vi kan begynne med det vi alle kan bidra til. Vi må prioritere foreldremøte og dugnad. Vi kan ta hver vår runde i FAU eller som klassekontakt. Vi kan bake kake til 17. mai-feiringen eller stå vakt på elevkvelden. Vi må inkludere og ikke tillate at barna våre ekskluderer barn når det f.eks. er bursdagsselskap. Vi må tørre å sette grenser, vi må gi beskjed til barn som ikke er våre egne når de gjør ting som ikke er greit. Vi må tørre å være de voksne. Tidsklemma klemmer godt hos alle, også på disse tingene. Men ved å ta del i skolehverdagen får vi et styrket samhold mellom skole, elev og foreldre. Vi må vise at skolehverdagen for barna våre betyr noe for oss fordi det betyr noe for lærere og elever.

«It takes a village to raise a child.» Vi er alle i samme landsby. Vi har alle et felles ansvar for å ta ansvar og ikke overlate alt til læreren og skolene. Det er oss, foreldrene, som har hovedansvaret.

Fremskrittspartiet tror at løsningen er at vi sammen, foreldre, skole og barn får tannhjulene til å gå i samme retning ved å samarbeide for å skape en god skolehverdag. Dette tror vi også er en av tingene som skaper motivasjon og vilje til å bli lærer og høyere motivasjon hos elevene.