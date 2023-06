Nå kan vi kjøpe og selge hus uten å ta noen i hånden

DEBATT: Ønsker vi oss en verden der vi snart ikke trenger møte mennesker ansikt til ansikt for å få utført oppgaver?

Etter å ha inspisert hesten kom prutingen og til slutt håndtrykket som signerte handelen. Uansett hvilken vare eller tjeneste som ble handlet, eksisterte det et menneskelig grensesnitt.

Jeg har nylig både kjøpt og solgt hus. Det har jeg gjort flere ganger i løpet av et – etter hvert – langt liv.

Tidligere har jeg møtt på eiendomsmeglers kontor sammen med den annen part og signert de nødvendige papirer. Disse fysiske møtene har, uten unntak, vært hyggelige. Man har tatt kjøper/selger i hånden og sett ham/henne i øynene og dermed etablert en relasjon i et fysisk format.

Slik er det altså ikke lenger. Denne gangen ble alt gjort elektronisk; man signerte, kommenterte og lurte på hvor mange slike dokumenter man faktisk måtte signere. Dette er todelt, minst. At dokumentmengden øker har jeg for så vidt ingen problemer med; samfunnet har blitt mer komplisert og alle eventualiteter skal sikres på alle bauger og kanter.

Det jeg har større problemer med, er at alt dette skal skje uten menneskelig kontakt. I teorien kunne jeg både solgt og kjøpt disse eiendommene uten i det hele tatt å ha møtt den annen part. Det liker jeg ikke.

Jeg vil ikke ofre min tid som operativ leder på å bestille nytt lysrør fra en digital vaktmester.

I gamle dager, som ikke er så lenge siden, foregikk handelen direkte mellom kjøper og selger.

Etter å ha inspisert hesten kom prutingen og til slutt håndtrykket som signerte handelen. Penger skiftet hender og kjøper dro av gårde med sin nye hest. Eller bil. Uansett hvilken vare eller tjeneste som ble handlet, eksisterte det et menneskelig grensesnitt, for å holde meg til moderne terminologi.

Skal alt bli digitalt?

I dag har det menneskelige grensesnittet bortimot forsvunnet. Det synes som om en eller annen drivkraft i samfunnet ikke ønsker at vi skal ha slike møter; alt skal gjøres digitalt.

Det bekymrer meg.

Jeg leste en artig reportasje i avisen, der man hadde tatt med seg lydeksperter på «rulling» med russebusser. Ekspertene var ganske så imponerte over både lydkvalitet og -nivå. Da russen ble spurt om ikke de savnet kommunikasjon under rullingen, var svaret at de «snakket» sammen via meldinger på mobiltelefonen og syntes det var en glimrende løsning. For meg blir dette helt meningsløst.

Den mellommenneskelige kommunikasjonen er langt på vei til å bli heldigital og derved ikke-fysisk.

Jeg arbeider som mellomleder i en offentlig virksomhet. Lenge hadde vi en fysisk vaktmesterbok, der vi skrev inn oppdrag. Når vaktmester leste boken, kunne han/hun komme innom og få flere detaljer hvis nødvendig. Så kunne vi gjerne prate litt over en kopp kaffe og dermed ivareta og dyrke et menneskelig grensesnitt. For 6–7 år siden ble vi forsøkt vervet til en ordning med digital vaktmesterbok, noe vi ikke bare takket nei til, men også ga tydelig til kjenne våre innvendinger mot. Det fungerte helt frem til 2022. Da måtte vi over på digital løsning.

Systemene passer ikke sammen

Så når jeg ser at jeg trenger et nytt lysrør på mitt kontor, skal jeg altså melde dette inn via en digital portal. Og det tar sin tid. Man skal først gjennom en komplisert påloggingsprosess, før man endelig slipper inn i det som viser seg å være en enda mer komplisert digital labyrint.

Jeg har valgt å heller skifte det lysrøret selv. Jeg bruker langt mindre tid på den jobben enn jeg gjør på å gå gjennom den digitale portalens labyrint. Dessuten vil jeg gjerne ha lys på plass nå, ikke i morgen eller to dager frem i tid. Men da risikerer jeg å få kjeft for at jeg gjør en jobb som ikke er min.

I tillegg har vi et utall digitale systemer for føring av alt fra fravær til dataproblemer. Og disse systemene snakker som regel ikke sammen.

Hvor og hva er fordelen med digitaliseringen av det norske samfunnet? Hvem tjener på dette, utover leverandørene av diverse digitale systemer? Hvorfor skal jeg som mellomleder måtte ofre min tid som operativ leder, på bekostning av tid brukt ved et tastatur?

Digitaliseringen bortforklares ofte med at leverandørene av tjenester skal kunne føre statistikk over sine tjenesteleveranser. Men hvorfor skal jeg hjelpe dem i denne jobben? Hvorfor skal ikke jeg kunne bestille en tjeneste fra et serviceorgan, uten å måtte gjøre statistikkjobben for dem? New Public Management i praksis.

Digitaliseringen fører til fremmedgjøring.

Det kan bli for mye

Barn, ofte helt ned i seksårsalder, kommuniserer i dag mer og mer via digitale flater. Der trenger man nødvendigvis ikke stå til ansvar for hva man sier, man kan mobbe andre mennesker digitalt – gjerne anonymt – via diverse programvare, eller «apper», som det vel heter i dag. Konflikter som da oppstår blir ofte tatt med inn i skolen, der de da blir skolens problem. Skolen skal og kan håndtere problemer og konflikter som oppstår i skoletiden, men skolen har intet ansvar for hva elevene gjør mot hverandre på fritiden. Men det blir uansett skolens problem når konflikten tas med inn i skolehverdagen.

I min barndom ringte man på døren og spurte om Per var hjemme. Da fikk Pers foreldre se og høre hvem som var Pers venn; Per kom gjerne ut, og vi lekte og fant på mye rart. Dette skjer neppe så ofte i dag. I dag sitter barn stort sett hjemme og lever sine sosiale liv i digitale media.

For ordens skyld: jeg finner det veldig behagelig å kunne betale mine regninger og styre min robotklipper via mobiltelefonen. Digitaliseringen er på mange måter et gode – men ikke uten forbehold.

Jeg er bekymret for en oppvoksende generasjon som snart ikke trenger å forholde seg fysisk til andre mennesker. Det gjelder for så vidt også min egen generasjon, de menneskelige grensesnitt er på vei ut.

Dette er en redigert versjon av et Facebook-innlegg. Teksten publiseres etter avtale med forfatteren.