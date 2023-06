Det er feil å bagatellisere miljø­vennlig og stabil energi

DEBATT: I et tidligere innlegg har vi beskrevet hvordan radioaktivt avfall håndteres ved hjelp av omfattende sikkerhetsbarrierer og i overensstemmelse med ekstremt strenge krav. Derfor er det skuffende å se at Martin Hefre i et tilsvar antyder at vi bagatelliserer avfallet.

«Norge har allerede radioaktivt avfall som må håndteres på samme måte som avfall fra kjernekraftverk. Vi må altså bygge et deponi, enten vi begynner med kjernekraft eller ikke», skriver Håvard Kristiansen og Jonny Hesthammer.

Håvard Kristiansen Master i kjemi og operasjonsansvarlig i Norsk Kjernekraft

Jonny Hesthammer PhD i geologi og geofysikk og styreleder i Norsk Kjernekraft

Alle energikilder har sine fordeler og ulemper, og avfallet er en ulempe ved kjernekraft. Men grundige vitenskapelige analyser har vist at det finnes svært trygge løsninger for det.

Hvis man tar hensyn til alle fordeler og ulemper, kommer kjernekraft klart best ut av alle energikilder ifølge omfattende studier utført av EUs vitenskapspanel og FNs Økonomiske kommisjon for Europa (UNECE). Kjernekraft er tryggest, krever minst areal, har lavest CO₂-utslipp, lavest forbruk av mineraler, lavest påvirkning på økosystemer, lavest ressursbruk og minst påvirkning på folks helse. Velges kjernekraft bort på grunn av avfall, så må andre ulemper aksepteres, som naturinngrep fra andre energikilder som er langt mer arealkrevende.

Norge har allerede radioaktivt avfall som må håndteres på samme måte som avfall fra kjernekraftverk. Vi må altså bygge et deponi, enten vi begynner med kjernekraft eller ikke. Uansett hvor mye kjernekraft vi bygger, trenger vi kun ett deponi, fordi avfallsmengden er svært liten.

Alle sider ved livet og samfunnet produserer en eller annen form for avfall. Kjernekraft produserer langt mindre kjemisk farlig avfall enn solenergi og vindkraft. Hvert år produserer Norge fire ganger mer kjemisk farlig avfall enn alt høyradioaktivt avfall som noen gang har blitt produsert i hele verden.

Mange motstandere av kjernekraft undervurderer hvor vanskelig og viktig det grønne skiftet blir. For å nå klimamålet om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050, må Norge ifølge Det Norske Veritas (DNV) produsere dobbelt så mye strøm som i dag, blant annet fordi dagens forbruk av kull, olje og gass i Norge er like stort som forbruket av vann- og vindkraft.

Kjernekraft er en test på om norske myndigheter mener alvor med målene om å verne 30 prosent av naturen til lands og til havs. Kjernekraft krever mindre enn en promille av arealet til vindkraft, og kan bygges i nærheten av der den trengs, slik at behovet for høyspentledninger blir mindre.

Å være klima- og naturvennlig blir et stadig viktigere konkurransefortrinn. Så selv de som personlig ikke er så opptatt av klima og miljø, bør kjempe for at norsk industri får tilgang til miljøvennlig og stabil energi – i hvert fall hvis de ønsker at Norge skal fortsette å ha en høy levestandard. Bare kjernekraft kan levere den stabile kraften som industrien trenger, uten utslipp.

De som ønsker å velge bort kjernekraft på grunn av et ensidig fokus på avfallet, gjør den feilen at de bagatelliserer klima, natur og industri. Det finnes ingen enkle tiltak for å sikre en bærekraftig utvikling i en verden på vei mot 11 milliarder munner å mette. Vi skylder fremtidige generasjoner å ta voksne valg, hvor vi tar hensyn til både fordeler og ulemper.