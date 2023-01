Dr. Dropin gnir seg i hendene, pasienten og Klepp taper

DEBATT: Dr. Dropin skal nå tilby fastlegetjenester til Klepps innbyggere. Civita-økonom Steinar Juel mener dette er et gode. Det er imidlertid dårlig nytt både for kommuneøkonomien, sykehusøkonomien og folkehelsa.

Å ha et langvarig forhold til en fastlege, reduserer risikoen for legevaktbesøk, sykehusinnleggelser og død.

Eirik Haarr Fastlegevikar, Byhaugen Legesenter, Forsker, KORFOR/Stavanger Universitetssjukehus

«Hva er problemet med Dr. Dropin?», skriver samfunnsøkonom Steinar Juel fra høyresidens tankesmie Civita i Stavanger Aftenblad 3. januar. Bakgrunnen er at Klepp kommune har inngått avtale om rabatterte konsultasjoner ved Dr. Dropin i Stavanger, siden de selv ikke klarer å tilby nok fastleger til innbyggerne i kommunen. For å ta Dr. Dropin først, så er det flere problematiske sider med dette.

Dr. Money

Dr. Dropin er et privateid selskap som profitterer på helsetjenestene de tilbyr. Dr. Dropins overskudd er pasientenes – eller i dette tilfellet kommunens – tap. Dr. Dropin hadde i 2021 en profittmargin på 24,2 prosent. Dette er penger som i siste instans går rett i lomma på eierne. Fastleger er riktignok hovedsakelig private næringsdrivende, men på en helt annen måte enn hva Dr. Dropin representerer. Fastlegers inntjening er fastsatt av staten, med tilhørende plikter og oppgaver som er forskriftsfestede. Dette slipper Dr. Dropin å forholde seg til. Selv med mine fattige 15 studiepoeng i samfunnsøkonomi er det nærliggende å peke på at dette er svært dårlig samfunnsøkonomi.

En etter hvert mye sitert forskningsartikkel fra UiB og NORCE viste i 2022 at den gruppen med det lengstvarende forholdet til fastlegen sin, hadde drøyt 25 prosent redusert risiko for legevaktbesøk, sykehusinnleggelser og død. Kontinuiteten i lege-pasientforholdet er mer enn en hyggelig bieffekt av fastlegeordningen, det er en terapeutisk kjempefordel. Denne fordelen mister man helt ved Dr. Dropin.

Statens skyld, kommunenes problem

Videre er fastlegene pliktig til å delta i legevaktordningen i kommunen på kvelder, netter og i helger. Skulle du være så uheldig at du går på snørra og brekker håndleddet ditt en lørdags formiddag på parkeringsplassen ved Jærhagen, er det ikke Dr. Dropin som står klar til å hjelpe deg i sin 55te og siste arbeidstime den uken, det er fastlegen din på Klepp.

Fastlegekrisen har vært en varslet krise i alle fall de siste seks årene. Et lite kjent poeng er at staten står ansvarlig for finansieringen av ordningen, men det er kommunene som sitter igjen med ansvaret for et forsvarlig helsetilbud til sine innbyggere. Det er jo på mange måter hyggelig at helseminister Kjerkol er enig med meg og mange andre om at avtaler med helkommersielle helseaktører om fastlegetjenester er uheldig og lite ønskelig. Det lyder i imidlertid hult og falskt når 690 friske millioner løftes frem som en kjempesatsing, når valgløftene var en 5 til 10 ganger så stor økning.

Gi Tromsømodellen tid

Til slutt et par ord om Tromsø-modellen som Juel ikke har troen på. Jeg lurer litt på om vi har lest samme artikkel, all den tid Tromsø gikk fra «[…] fullstendig ansettelsestørke» til åtte nyansettelser på mindre enn ett år. Å snu en vanskjøttet ordning tar tid. Å etablere nye legekontor tar tid. Å gjenopprette tilliten til staten som forutsigbar avtalepart og troen på fastlegeyrket som en fremtid å satse på, tar enda lengre tid. Jeg vil derfor oppfordre Juel til å utvise noe mer tålmodighet. Dr. Dropin er nemlig ikke den langsiktige løsningen.