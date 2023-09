Vindkraftdebatten polariserer og radikaliserer folk

DEBATT: Ekstreme holdninger i deler av vindkraftmotstanden, og den betydelige aksepten for ytterliggående politiske partier bør bekymre alle som er opptatt av klima og naturvern i Norge.

Vindkraftmotstanderne må opptre mer konstruktivt i fremtiden, mener innsenderne.

Jon Helge Vassbø Sosialpedagog, tidligere kampanjeleder for Motvind

Øivind Bergh Forsker, sosialdemokrat

Vi som skriver dette har forskjellig utgangspunkt, men er begge dypt bekymret over hvordan naturkrisen brukes for å motarbeide klimatiltak, og bygge opp politisk ekstremisme.

Vassbø var kampanjeleder under etableringen av Motvind. Han er ikke lenger en aktiv del av vindkraftmotstanden fordi han ikke lenger kunne stå inne for organisasjonens metoder, og gjentatte delinger av høyreekstrem propaganda. Bergh er aktiv Arbeiderpartimann, og har fulgt energidebatten som engasjert i så vel klima- og naturvernsaker helt tilbake til aksjonene for vern av Alta og Hardangervidda, men han er også engasjert i industriens behov for omstilling.

Vi har sett med bekymring på hvordan partier på ytterfløyene, som Rødt, «Industri- og næringspartiet» og «Norgesdemokratene» i økende grad har lykkes med å posisjonere seg ved å spille på ensidig og fundamentalistisk motstand mot vindkraft. Vi kjenner på et ansvar for at debatten har blitt polarisert, radikalisert, og at krefter er sluppet inn i naturvernarbeidet som aldri skulle ha vært inne i varmen.

En av forfatterne bak innlegget Jan Inge Vassbø (t.h.) var tidligere aktiv vindkraftmotstander. Her er han med på en Motvind-demonstrasjon ved børsen i Oslo.

Ikke promoter klimafornektere

Vindkraft har utvilsomt en del negative miljøkonsekvenser lokalt. Men klimaendringene er en global utfordring, som påvirker hele økosystemer, og truer artsmangfoldet på en mye mer omfattende måte. Det er grundig dokumentert at klimaendringene fører til økende temperaturer, havnivåstigning, ekstremvær og endrede nedbørsmønstre. Vi er nødt til å sette i gang betydelige og kostbare klimatiltak, både for å redusere utslipp, og for å håndtere klimaendringene med blant annet mye mer ekstremvær.

For å lykkes med å bekjempe naturkrisen, er vi ikke tjent med å promotere klimafornektere, det vil si partier som benekter menneskeskapte klimaendringer, slik som INP (i praksis) og de høyreekstreme, som Norgesdemokratene gjør. Dette er fordi komplekse og dyptgående kriser krever langt mer komplekse løsninger og internasjonalt samarbeid.

Vi kan ikke løse naturkrisen ved å melde Norge ut av Parisavtalen, slik disse partiene vil. Parisavtalen er det eneste nesten hele verden er enige om av tiltak. Vi kan ikke forlange at Kina og India skal kutte utslipp hvis ikke Norge gjør det samme.

En del stygg ordbruk

Bekymringen for en svekkelse av seriøsiteten toppet seg ikke minst under en festival mot vindkraft i Haugesund for to uker siden. Her ble klimafornekterne i INP løftet fram, og deres talsmann for energispørsmål gitt anerkjennelse og fikk holde innlegg. Samme mann måtte nylig beklage et utspill der han kalte direktør og ansatte i Fornybar Norge for nazister. Han ytret også nylig at «Klimaaktivistene bør stilles for en Nürnberg-domstol». I Nürnberg ble som kjent de ledende nazistene dømt og hengt etter 2. verdenskrig. Dette er i alvorlig grad ekstremisme.

Sammen med åpen fornektelse og nedsnakking av verdens ledende klimaforskere, bruk av «alternative fakta», og til dels svært stygge karakteristikker av meningsmotstandere bør det få alarmklokkene til å ringe.

Vindkraftmotstanderne har tidligere blitt beskyldt for å ikke sette klare grenser, og ta ansvar for å stanse hets, trakassering, og ufin språkbruk som omtale av folkevalgte og andre som «Judas», «landssvikere» og «quislinger». Det er svært alvorlig at deler av natur- og miljøvernbevegelsen gir status og legitimitet til kjente klimafornektere og til dels rene ekstremister. Vi må ha naturskadene fra ekstremværet «Hans», og omfattende hetebølge, tørke og branner i bl.a. Sør-Europa i tankene når vi vurderer hvem vi gir legitimitet til. Kampen for naturen vinnes ikke om vi taper klimakampen.

Vindkraft med omhu er fint

Langt mer konstruktivt vil det være å lytte til Natur og Ungdom og Bellona, som begge aksepterer vindkraft, men er nøye med hvor den plasseres. Uberørt natur og reinbeite må spares, men vindkraft langs eksisterende veier og i utbygde industriarealer, er ganske ukomplisert.

Vi er begge ganske positive til kjernekraft, men vil samtidig påpeke at ny kjernekraft tar tid og er svært kostbart. Vi aner ikke prisen for de mye omtalte nye, små reaktorene, vi vet ikke hvilken teknologi som vil vinne fram, og vi kan ikke forvente produksjon fra dem i Norge før tidligst 2040, sannsynligvis senere. Det er for sent for klimakrisen!

Skal vi i Norge kutte utslipp nå, og det må vi, trengs mye ren strøm. Det er i praksis bare landvind, havvind og sol som er tilgjengelig de neste tiårene, foruten ENØK og begrensede bidrag fra oppgradert vannkraft. Klimakrisen er en mer eksistensiell og langt større trussel mot naturen, både i Norge og på jordkloden, enn vindkraftindustrien. Et godt naturvalg forutsetter godt naturvalg.