Lykkes Stavanger i den grønne omstillingen, lykkes Norge

DEBATT: 50 år med oljeindustri har gitt vår region helt unik kompetanse. Dette er svaret på grønn omstilling. Derfor har Stavanger Arbeiderparti vært så opptatt av å styrke vår posisjon som Norges energihovedstad.

Stavanger har over 32 000 sysselsatte innen olje og gass. Disse jobber også med å bygge opp verdikjeder for havvind, hydrogen, karbonfangst og -lagring, ny teknologi vi trenger for å nå klimamålene.

Maiken Ree Listekandidat Stavanger Arbeiderparti

Charlotte Sørås Listekandidat Stavanger Arbeiderparti

Benedicte Solaas Listekandidat Stavanger Arbeiderparti

Berit Moltu Listekandidat Stavanger Arbeiderparti

Jofrid Klokkehaug Listekandidat Stavanger Arbeiderparti

Aril Bråten Listekandidat Stavanger Arbeiderparti

Roy Inge Nilsen Listekandidat Stavanger Arbeiderparti

Arnt Heikki Steinbakk Listekandidat Stavanger Arbeiderparti

Bjørn Erik Poppe Listekandidat Stavanger Arbeiderparti

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Stavanger som energihovedstad skal forvalte verdifull kunnskap fra olje- og gassektoren klokt i overgangen mot et grønnere samfunn.

I dag er Stavanger hjertet for leveranser av energi til Europa. Skal vi som nasjon klare å holde på vår rolle som trygg og pålitelig energileverandør, er det avgjørende at vi videreutvikler, og ikke avvikler, norsk olje- og gassnæring.

Gassen vår trengs

På grunn av den kritiske energisituasjonen i Europa har EU i en felles uttalelse med den norske regjeringen, understreket hvor viktig det er at vi fortsetter å lete etter olje og gass på norsk sokkel. Vi vet at hvis vi ikke fortsetter å lete og finne, vil gasseksporten falle raskt de neste ti årene. I en tid hvor Europa trenger det aller mest.

I Stavanger er det over 32 000 sysselsatte som kan knyttes til olje og gass. Disse menneskene jobber ikke bare med å utvikle olje og gass. De bygger opp verdikjeder for havvind, hydrogen, karbonfangst og -lagring, ny teknologi vi trenger for å nå klimamålene. Stavanger Arbeiderparti vil bygge ny, grønn industri på skuldrene av olje- og gassindustrien.

Du vet ofte ikke hva du har før det er borte. Stavangers posisjon som energihovedstad må vi ikke ta for gitt. Skal vi fortsette å være energiselskapenes førstevalg, må vi tilby stabile rammevilkår, rask service og en attraktiv by for de ansatte å bosette seg i. Vi må ha kunnskap, og være oppdatert på det selskapene trenger og etterspør.

Vi må få flere til byen

Derfor er vi glade for at vår egen ordfører Kari Nessa Nordtun har så tette bånd til næringslivet og energibransjen. Spesielt er dette synlig gjennom samarbeidsprosjektet Energihovedstaden. Her jobber toppledere fra privat og offentlig sektor og toppolitikere sammen for å sikre vår framtidige posisjon som Norges energihovedstad.

En av de aller største utfordringene for næringslivet akkurat nå, er mangel på kvalifisert arbeidskraft. Det må vi ta på alvor. Vi er nødt til å gjøre byen vår enda mer attraktiv, slik at flere folk vil flytte til oss.

Nettopp derfor er det så viktig med gratis kollektivtransport, gratis SFO i 1. og 2. klasse, et seriøst arbeidsliv som tilbyr heltidsstillinger og flere lærlinger, og flere ansatte i barnehagen. Resten av landet misunner oss disse løsningene, og det er bare noen få eksempler på alt det Kari Nessa Nordtun har fått på plass.

Bruker vi kompetansen og erfaringen vår klokt, vil vi kunne spille en enda viktigere rolle på veien mot et klimanøytralt samfunn. For lykkes Stavanger i den grønne omstillingen, så lykkes Norge.