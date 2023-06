Hvor mye skal Udir og VIS få beklage?

DEBATT: Nå er jeg lei. Lei av å høre Udir si «Det skulle ikke skjedd, og vi beklager».

«Det er ikke sånn at alt blir løst med en beklagelse», skriver Henrik van der Hoeven.

Henrik van der Hoeven Avgangselev, St. Olav videregående skole

Alle feilene fra Utdanningsdirektoratet (Udir) og Visma InSchool (VIS) påvirker oss elever. Det er ikke sånn at alt blir løst med en beklagelse.

Årets eksamen har omtrent bare vært kaos fra ende til annen. Man skulle tro at etter fire år siden sist eksamen, så var man forberedt og hadde gode løsninger for gjennomføringen. Men la oss ta en titt på kortversjonen av det som har skjedd:

12. mai: Eksamenstrekk skriftlig blir publisert kl. 09:00. VIS konker, og elever over hele landet får ikke se hva de skal opp i. Noen får beskjed av faglærer som printer ut liste, andre elever går flere timer uten å vite trekket sitt. VIS beklager.

19. mai: Sidemålseksamen. Udir sitt digitale prøvesystem konker, elever over hele landet må vente på å begynne sin eksamen. Udir beklager.

19. mai: Sidemålseksamen. Ordboken LEXIN, samt nettsiden NDLA, konker, så tusenvis av elever har ikke tilgang til hjelpemidlene de har krav på. Udir beklager.

22. mai: Hovedmålseksamen. Udir sitt digitale prøvesystem konker nok en gang. Denne gangen må elevene vente enda lenger enn på sidemålseksamen. I Møre og Romsdal avlyses eksamen. Udir beklager. I etterkant gir Udir tilbud til alle elever om at de som vil, kan annullere hele eksamenen.

24. mai: Eksamen i engelsk programfag. Udir legger frem en kildeliste til sitt eget materiale som ville gitt saftig karaktertrekk til elevene som følger deres eksempel. Udir beklager.

24. mai: Eksamen i engelsk programfag. Udir lager et eget dikt og finner opp en fiktiv person som forfatter, før de får kritikk fra engelsklærerne for å ikke ha brukt et dikt som eksisterer. Diktet holder ikke god nok standard for elevene, mener lærerne. Udir beklager.

25. mai: Trekket for muntlig eksamen publiseres over en uke før første trekkdato for flere elever. Siste dato for muntlig eksamen er omtrent en måned senere, så noen elever får nesten 30 dager ekstra tid å forberede seg til en eksamen som alle andre bare får to dager å forberede seg til. VIS beklager.

Kjære UDIR og VIS. Dette holder ikke. Det holder heller ikke å bare gi en beklagelse til elevene det gjelder. Det er ikke sånn at alt blir løst med en beklagelse.

Etter fire år siden sist eksamen skulle man trodd dere hadde gode løsninger for gjennomføringen av eksamen 2023. Det hadde dere ikke.

Hadde sensorer vurdert gjennomføringen deres, så hadde den fått strykkarakter.