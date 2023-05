Jeg betaler ikke min skatt til kommunen med glede

Avsløringene av Stavangers bruk av dyre og ikke-godkjente utleieboliger, har ødelagt gleden min av å betale skatt.

Lodvard Solholm Stavanger

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

DEBATT: Jeg har med undring lest Stavanger Aftenblad sine avsløringer av Stavanger kommune sin bruk av godt over 20 millioner kroner på ikke godkjente «utleieboliger».

Det er heller ikke lenge siden vi i samme avis kunne lese om at kommunen sendte ansatte ut for å undersøke om «den vanlige mann» leide ut rom som hadde akseptabelt utsyn, og om høyden til taket var ca. 2,20 meter. For å sette pengebruken i perspektiv, må jeg få lov til å fortelle at jeg har noen mosjonspartier for eldre. Jeg får betalt 300 kroner per time minus 22 prosent i skatt.

Jeg håper «den vanlige mann» forstår min forbauselse og sinne når jeg ser hvordan kommunens representanter kan sløse med «mine penger» og den forskjellsbehandling kommunen legger opp til i vurdering av ulike innbyggere.

La det være klart: Jeg betaler ikke min skatt til kommunen med glede.