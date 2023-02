Tiden for ukrainsk vennskapsby er ikke nå

DEBATT: Nå forsøker Andreas Nordang Uhre fra MDG i Stavanger å gi inntrykk av at ord og symbolske handlinger løser de menneskelige lidelsene i Ukraina. Det er i slike katastrofer det er viktig å gjøre ting riktig og til riktig tid.

Det er hyggelig med vennskapsbyer, men det krever ressurser og oppfølging fra begge parter.

Pål Morten Borgli Varaordfører i Sandnes (Frp)

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Når representanten Nordang Uhre trekker frem Sandnes kommunestyre i negativ forstand er det fullstendig skivebom og faktisk et stikk til alle som jobber med å hjelpe det ukrainske folket i en meget krevende situasjon.

I Sandnes har vi så mange bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner som stiller opp for mennesker i nød at jeg er ikke annet enn meget imponert. Vi som kommune setter inn enorme ressurser for å hjelpe ukrainske innbyggere på både kort og lang sikt, og dette har Sandnes kommune lang erfaring med.

Man løser ikke noe for Ukraina med å vedta symbolske handlinger slik MDG her gjør inntrykk av. Det var vel Fleksnes som i sin tid sa «det er lett å rope halleluja, men å gjøre det?». Når kommunestyret i Sandnes sa nei til å gå inn på ulike vennskapsbyer i Ukraina nå, ja, så er det fordi nå er det akutt hjelp i nærområder og bosetting av mennesker på flukt som teller.

Det er hyggelig med vennskapsbyer, men det krever ressurser og oppfølging fra begge parter. I Sandnes er vi venner med hele det ukrainske folket, og dermed venner med alle byer i Ukraina. Jeg håper at de gode kreftene i Sandnes bidrar med hjelpesendinger som inkluderer klær, mat og nødvendige husholdningsartikler til mennesker som opplever krigen.

Når denne krigen opphører er jeg sikker på at gode organisasjoner og personer i Sandnes vil trå til med det de kan aller best, og det er gjenoppbygging, demokratiprosjekter, forsyninger og sikkerhet. Nå er det hva vi faktisk gjør som betyr noe for Ukraina, og ikke hva vi titulerer oss med. Og i førstkommende formannskapsmøte eller neste kommunestyremøte vil jeg stille ordfører et spørsmål om Sandnes kan ta initiativ til et viktig bidrag til Ukraina. Det skal vi komme tilbake til. Nå må hele verden stille opp for menneskene som helt uskyldig lider under dårlig lederskap fra enkelte nasjoner.