Det mest sosiale er å hjelpe folk inn i arbeidslivet

DEBATT: Den største forskjellen mellom folk er de som har en jobb og de som ikke har en jobb. Dessverre gjør Arbeiderpartiets politikk det vanskeligere for folk å prøve seg i arbeidslivet.

«Det er mulig å mene at det skal lønne seg å jobbe, og samtidig sørge for at de som ikke kan jobbe, har skikkelige ytelser», skriver Henrik Asheim.

Henrik Asheim Stortingsrepresentant og nestleder i Høyre

For Høyre er det viktig å gjøre det lettere for folk å få seg en jobb. Terje Rønnevik fra Arbeiderpartiet er hard i sin kritikk av Høyre i Aftenbladet 26. juni. Men jeg skulle ønske jeg hørte mer om Arbeiderpartiets egne forslag til hvordan vi kan hjelpe flere av de over 600.000 menneskene som står utenfor, inn i arbeidslivet.

Å gi flere en jobb og gå til er avgjørende for at vi også i fremtiden skal kunne gi god eldreomsorg, gode helsetjenester og ha gode skoler landet over. Arbeidslinjen handler om at det er et mål for samfunnet at flest mulig er i arbeid, og at det derfor også må lønne seg for den enkelte å stå i jobb. Da kan vi ikke ha et system som gjør at de som går fra ytelser til arbeid, skal gå ned i inntekt.

Arbeid er mer enn lønn på konto en gang i måneden.

Flere av eksemplene Rønnevik trekker frem er endret for at de som mottar offentlige ytelser, ikke skal gå ned i inntekt hvis de prøver seg i jobb. Barnetillegget for uføre kan i kombinasjon med uføretrygd gi høyere inntekt enn å stå i arbeid. Derfor mener Høyre det er riktig å heller øke barnetrygden. I Høyres forslag til statsbudsjett for 2023 foreslo vi derfor å øke barnetrygden med 3000 kroner per barn. Slik styrker vi økonomien til de som sliter med å få endene til å møtes, men samtidig sikrer at det lønner seg å prøve seg i jobb.

Det er mulig å mene at det skal lønne seg å jobbe, og samtidig sørge for at de som ikke kan jobbe, har skikkelige ytelser. Det handler om hvilke ytelser som øker. For der venstresiden vil øke ytelser generelt, og bruke de store pengene til å smøre tynt utover, vil Høyre gå målrettet inn og hjelpe de som trenger det mest. Derfor har Høyre hele veien prioritert å hjelpe de som trenger det mest. I diskusjonen om gratis tannbehandling, mener for eksempel Høyre at det er viktigere å redusere ventetidene, slik at folk får god behandling fortere enn i dag.

Arbeid er mer enn lønn på konto en gang i måneden. Arbeid er også fellesskap, mestring og opplevelsen av at noen har behov for akkurat det. Det er noe jeg mener flere mennesker bør få muligheten til å oppleve. Da må vi få flere ut i arbeid gjennom en god skole, gi gode utdanningstilbud for voksne og sikre et rausere arbeidsliv som tør å ta sjansen på de som kanskje ikke har så mye papirer og attester å vise til.