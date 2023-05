Erling Braut Haaland, jeg takker deg for melken!

DEBATT: Når var sist gang en kjent influenser poserte med en brødskive med brunost eller tipset om kjøttkaker med poteter og gulrøtter til sine følgere på Instagram? Eller noe så vanlig som et glass melk?

Hans enorme markedsverdi tilsier at han kunne blitt tilbudt millioner av kroner for å promotere hvilken som helst drikk som gir «superkrefter» eller «vinger». Og så går han for melk!

Stine Wickmann Kommunikasjonsrådgiver Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no)

Det har tydelig vært mangelvare. Inntil nå. Vi blir stadig bombardert av kostråd i et sammensurium av annonser og trender. Da er det ekstra befriende når en av verdens største fotballstjerner deler et alminnelig kostholdstips med millioner av mennesker.

Erling Braut Haaland har 27,9 millioner følgere på Instagram. Daglig deler han bilder av seg selv fra hverdagen. Naturlig nok mest fra sine sportslige omgivelser, men for noen uker siden dukket det opp et litt annerledes bilde. Sittende på en benk tar «oksen fra Jæren» en god slurk hvit melk med bildeteksten «Me and my magic potion» (meg og min magiske drikk). Innlegget har fått over 3,6 millioner likes, og når en superstjerne av dette kaliberet med massiv innflytelse velger å dele kostråd, så kan vi bare takke og bukke for at det faktisk er et sunt et.

Forvirrende kostholdsråd

Vi kjenner alle til ordtaket om at du blir hva du spiser, og Braut Haaland er altså en av de aller beste utøverne i verdens mest populære idrett. At den magiske melken skal få all æren for det, er nok å dra det litt langt, men vi vet at et godt kosthold spiller en viktig rolle i hvordan vi presterer. I dagens samfunn, hvor internett og sosiale medier dominerer, kan det være vanskelig å bli klok på hva som egentlig er et godt kosthold. En nylig landsrepresentativ undersøkelse utført av Norstat på vegne av Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) viser at hele 44 prosent av befolkningen er forvirret over alle de ulike kostrådene som deles i sosiale medier og ellers på nettet. Tallene viser altså at motstridende råd og usannheter skaper forvirring. Dessverre er det ikke sånn at alle trenddiettene og it-kostholdsrådene bidrar til å løse gåten om en bedre folkehelse. Heller tvert imot. «Life Hacks» som skal ha oss til å kutte- og bytte ut viktige, næringsrike matvarer publiseres i aviser, sosiale medier og i bokform. Det eneste ekspertene er enige om – er at de alle sammen hevder å ha rett. Man kan bli sprø av mindre, og vi krysser fingrene for at vi og barna våre ikke etablerer usunne, umulige og uregelmessige spisevaner uten matglede.

Troverdig superstjerne

Derfor er det en stor lettelse å se at Braut Haaland, som er et forbilde for millioner av barn og unge, gir et helt alminnelig tips om å drikke noe så enkelt som melk. Hans enorme markedsverdi tilsier at han kunne blitt tilbudt millioner av kroner for å promotere hvilken som helst drikk som gir «superkrefter» eller «vinger», og at majoriteten ville kjøpt det. I dette tilfelle, velger han altså å løfte frem en enkel og næringsrik råvare som storparten av verdens befolkningen har tilgang til, og gjør det til en styrkedrikk for både verdensstjerner og morgendagens helter.

Erling Braut Haaland er innforstått med at det er Erling Braut Haaland som er merkevaren. Han vet godt at alt han foretar seg i offentligheten har en enorm innflytelse – både i Norge og resten av verden. Han slår et slag for vanlig sunn mat og drikke, at det er bra nok – selv for verdens beste fotballspiller. Det gjør ham til et godt forbilde og ikke bare en reklameplakat for den høystbydende. Hvis man som influenser skal fremme noe så essensielt og viktig som kosthold og helse, er det fantastisk om hen faktisk får det til.