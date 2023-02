Vi må få likestilling i idretten!

DEBATT: Hva er årsaken til at det er så store forskjeller mellom kjønnene i idretten? Hvorfor tjener menn mye mer enn kvinner? Hvorfor har de mannlige utøverne bedre garderober enn de kvinnelige?

Innsenderen driver med håndball, men som jente kjenner hun motivasjonen synke på grunn av forskjellsbehandling mellom jenter og gutter innen idrett.

Hanna Syltern Nerland Stavanger

Jeg er lei av at det skal være så store forskjeller, at menn får mye bedre forhold og får det bedre tilrettelagt enn kvinner. Jeg selv spiller håndball og har spilt i 8 år nå. Drømmen min er å bli en profesjonell håndballspiller, men motivasjonen synker når jeg ser forskjellene i idretten. Alle skal jo være like mye verdt, og være likestilt.

Likestillingskampen er en stor sak i samfunnet. Dette må gjelde innen idretten også. Når vi sammenligner lønnen til menn og kvinner i ulike sporter, ser vi en drastisk forskjell. I norsk toppfotball tjener kvinner kun 20 prosent av det menn i norsk toppfotball gjør. Hvis idretten vil rekruttere flinke kvinnelige utøvere og ikke bare mannlige, må vi gjøre noe med dette. Det er rett og slett flaut.

Konkurranse- mulighetene er også ulike. Under OL i Beijing i 2022 fikk ikke hoppkvinnene lov til å hoppe i stor bakke. Og enda verre var det for de kvinnelige kombinertløperne som ikke fikk delta i det hele tatt. Også når korona viruset herjet som verst, ble kvinnen og herrene behandlet forskjellig. Kvinnelandslaget i skihopp kunne oppleve at rennene deres gang på gang ble avlyst. På herresiden, derimot, ble ingen av rennene avlyst, og de kunne konkurrere nesten som til vanlig.

Når det er så ulike muligheter å delta for kvinner og menn, er det ikke rart at det er mange toppidrettsutøvere og talenter som går tapt. Også i den øverste serien i håndball, Champions League, er det store forskjeller mellom kjønnene. Vinneren hos kvinnene får en pengepremie på 200.000 euro- drøye to millioner kroner, mens på herresiden får de en pengepremie på 1 million euro- mer enn 10 millioner kroner. I tillegg får herrelagene som kommer til Final4 en bonus på 1 million euro som de deler. Dette er 250.000 euro hver, altså får herrelaget som kommer på 4. plass mer en hovedpremien til kvinnene.

Alt dette gjør meg frustrert, og jeg vet at det er andre som kan kjenne seg igjen i dette. Det er viktig å få mer oppmerksomhet og engasjement rundt likestilling innen idrett. Vi må finne en løsning, slik at flere unge jenter som drømmer om å bli en toppidrettsutøver blir behandlet likt som gutter i framtiden. Nå må noen ta ansvar og få likestilt idretten!