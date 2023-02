Skal vi bli krenket om noen mener vi bor stygt?

DEBATT: Harald N. Røstvik mener jeg som politiker har ansvaret for at Mosvannet Park ble bygget, men at jeg ikke er kompetent til å mene noe om byggets utseende, og at jeg har krenket de som bor der. Hvor hårsåre kan vi bli?

Problemet er at mange utbyggere pynter bruden, dermed blir ikke ferdig resultat slik som forespeilet, hevder Dag Svihus som nylig tok dette bildet av Mosvannet Park.

Dag Svihus Medlem i Stavanger Ap

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jeg har alltid hatt stor respekt for fagfolk – de som er eksperter på noe. Dette gjelder ikke minst arkitekter. De har et stort ansvar. De former scenografien i store deler av bylivene våre. Selv har jeg ingen arkitektutdanning. Men må jeg ha det for å mene noe om byggene som vokser opp rundt meg?

Både de med og de uten mastergrader i arkitektur og byplanlegging, kan komme hjem til meg og omtale huset mitt. Jeg skal tåle alt av kritikk. Jeg må tåle hva andre mener. Jeg er ikke huset mitt.

Bruden pyntes ofte

Hvis arkitektenes kompetanse var det som skulle til for å gjøre en by vakker og levende, lurer på hvorfor ikke alt er fryd og gammen i Stavanger. Det er jo de kompetente arkitektene som har utformet det aller meste av bygningsmasse i vår by. Røstviks innlegg vitner om fagarroganse, og er med på å skape en mur mellom de som former byen og de som bor i den. Jeg tror jeg snakker for mange som ikke føler de blir hørt av den akademiske klassen.

Så til det politiske Stavanger. Selv er jeg kun varamedlem i Eiganes og Våland kommunedelsutvalg på vegne av Ap, og har aldri selv behandlet Mosvannet Park-saken. Jeg er selvsagt klar over at Mosvannet Park ble vedtatt i kommunestyre, med støtte fra Ap. Men heldigvis er Arbeiderpartiet et parti hvor det er lov å ha ulike meninger. Et vedtak betyr ikke munnkurv på vanlige medlemmer.

Her vil jeg skyte inn en kritikk av de perspektiver som utbygger og arkitekter legger fram når de skal selge inn sine vyer. For å si det på godt stavangersk; de «pynte brurå». Dette er et velkjent problem også i denne saken. Går man gjennom det som ble framlagt og det som ble bygget, ser man det tydelig.

Skille folk og hus

Så til dette med å krenke. Alvorlig talt, hvor hårsåre går det an å bli? Hvis du har tilstrekkelig mange millioner å legge på bordet for en slik leilighet, regner jeg med på at du også tåler at noen sier de ikke liker formen på bygget. Du er ikke boligen din. Det er ikke folkene i Mosvannet Park jeg har meninger om.

I denne sammenheng blir jeg også litt i stuss når Røstvik kaller det politikergodkjente og arkitekttegnede Lervig sykehjem for en mastodont. Krenker ikke Røstvik de gamle og syke som bor her? Gjør han ikke det samme som han beskylder meg for? Og er ikke dette også et resultat at «fortettingenes høye pris»?

Til slutt; Røstvik spør om vi kan få lignende innlegg om utseendet på mitt hus og andre politikeres private hjem. Til det vil jeg si at alle, både de med og de uten mastergrader i arkitektur og byplanlegging, kan komme hjem til meg og omtale huset mitt. Jeg skal tåle alt av kritikk. Jeg må tåle hva andre mener. Jeg er ikke huset mitt.