Takk til en modig lærerstudent!

DEBATT: Det er lærerens jobb å realisere skolens læreplan Kunnskapsløftet 2020. Planens generelle del og de ulike fagplanene sier at elvene skal erfare bredde og variasjon i læringsformer.

Takk for til Sara Dragesæt Knudsen som påpeker mangelen på samsvar mellom det studentene lærer i eget studiet, og det som forventes av dem som lærere skolen.

Aud Berggraf Sæbø Professor emerita i drama

Takk til lærerstudent Sara Dragesæt Knudsen for hennes innlegg i Aftenbladet 10. november. Takk for ditt mot, og det at du våger å stå fram med din kritikk mot dagens lærerutdanning!

Takk for at du påpeker mangelen på samsvar mellom det studentene lærer i eget studium, og det som forventes av dem som lærere skolen! Som tidligere lærerutdanner kjenner jeg godt igjen problemstillingen og utfordringen de framtidige lærerne står i.

Gjennom min forskning, blant annet som del av flere forskningsprogram finansiert av Norges forskningsråd, fant jeg ut at lærerstudenter og lærere i grunnskolen ønsker å bruke mer dialogiske, kreative og gruppebaserte læringsformer. Men mangelen på erfaring med disse undervisnings- og læringsformene gjorde at de vegret seg og ikke brukte dem i sin undervisning.

Så Sara og dine medstudenter som sier «slik skal jeg i hvert fall ikke gjøre det» etter en dårlig forelesning: Stå på! Men sørg for å skaffe dere kompetanse i dialogbaserte, utforskende og kreative læringsformer. Det får dere hvis dere velger å inkludere et estetisk fag i lærerutdannelsen.

