Stavanger er åpne om klimaarbeidet som drives

DEBATT: Harald Røstvik, Torkel Manne og Ben J. Dziczkaniece fra Universitetet i Stavanger er i kronikk i Aftenbladet 27.10. kritisk til Stavanger kommunes klimamål og oppfølging av dette, og påstår at vi fremstår som ordknappe. Dette kjenner vi oss ikke igjen i.

Stavanger kommune informerer åpent om utfordringene og muligheten på klimaområdet og viktigheten av samarbeid for å nå målene.

Jane Nilsen Aalhus Miljøvernsjef, Stavanger kommune

Anne Zimmer Jacobsen Klima- og miljørådgiver, Stavanger kommune

Stavanger kommune har aldri hatt en så omfattende handlingsplan på klimaområdet som den vi nå følger, og vi har heller aldri tidligere hatt en bedre rapportering på klima- og miljøområdet.

Stavanger kommune har ambisiøse klimamål, hvor målet er at klimagassutslippene skal reduseres med 80 prosent fra 2015 til 2030. Å få til så betydelige utslippskutt på så kort tid er ikke enkelt. Det vil kreve en stor omstilling, ikke bare i kommunens egen drift, men også i næringslivet, hos andre offentlige aktører og i valgene hver enkelt innbygger tar – og i flere tilfeller kreves omstilling på områder som ligger utenfor det handlingsrommet som kommunen rår over.

I rute med et mål

I klimabudsjettet for 2023 er vi veldig tydelige på hva som er dagens utslippsstatus, og at det er behov for flere tiltak for å nå klimamålet. Det er behov for tiltak innen alle utslippskategoriene som inngår i klimaregnskapet. Det som imidlertid er gledelig, er at innenfor den største utslippskategorien som er veitrafikk, og som er det området der det er gjort flest tiltak, så er kommunen i rute med å nå 80-prosentmålet. Det er Miljødirektoratet som utarbeider kommunene sitt klimagassregnskap.

For å kunne si noe om hvordan vi ligger an med å nå målet i 2030, må man gjøre vurderinger av hva som vil skje i fremtiden. Det er ikke en enkel øvelse. Det må legges til grunn mange forutsetninger, blant annet om forventet befolkningsvekst, utskiftningstakt for bilparken, og hvor raskt man kan innføre – og effekten av – ulike klimatiltak. Forutsetningene som ligger til grunn for klimabudsjettet, er beskrevet i et eget faggrunnlag som jevnlig oppdateres. I kronikken ekstrapoleres framtidige utslipp ut fra historiske utslipp. Dette vurderer vi ikke som en forbedring i forhold til de beregningsmetodene vi bruker i dag.

Vi forsterket innsatsen

Det stemmer ikke slik det påstås i kronikken at kommunen la bort forrige klima- og miljøplan uten at det ble gjort evaluering av hvorvidt målene i planen ble nådd. Klima- og miljøplaner legges ikke bort, men de revideres. Vi følger den statlige planretningslinjer for klima og energiplanlegging og tilpasning hvor det står at planer som behandler klima- og energispørsmål, skal vurderes revidert minst hvert fjerde år.

Stavanger kommune gjorde i forkant av arbeidet med den gjeldende klima- og miljøplanen, som ble vedtatt i 2018, en bred og grundig evaluering av kommunens forrige klima- og miljøplan. Evalueringen ble gjort i 2016 og viste at kommunen var et godt stykke unna klimamålet. Det var behov for forsterket innsats, og det ble derfor også laget en handlingsplan med konkrete klimatiltak som ble behandlet samtidig med klima- og miljøplanen i 2018. I juni 2022 ble en revidert handlingsplan som underbygger kommunens forsterkede innsats, vedtatt av kommunestyret. I arbeidet med revidering av denne handlingsplanen, fikk også Universitet i Stavanger muligheten til å gi innspill.

Vi utarbeider årlig en omfattende årsrapport innen klima og miljø, med mer enn 50 måleindikatorer for å følge utviklingen. Årsrapporten ligger åpent tilgjengelig og fremlegges til vårt kommunestyre. I tillegg inngår informasjon om klima og miljø i kommunens tertialrapporter, som også fremlegges kommunestyret.

Både pisk og gulrot

Stavanger kommune informerer åpent om utfordringene og muligheten på klimaområdet og viktigheten av samarbeid for å nå målene. Vi samarbeider og snakker om klima- og miljøtiltak både internt mellom kommunens mange avdelinger og eksternt med stat, fylkeskommune og næringsliv. Her er vår ambisjon å få på plass klimakontrakter med alle våre partnere slik at vi i fellesskap forplikter oss til å nå våre mål. Vi er i tett dialog og utveksler erfaringer med de andre storbyene som har like høye mål som Stavanger på klimaområdet. Oslo og Bergen har enda høyere klimamål for 2030 enn Stavanger.

Det vil bli krevende å nå våre klimamål. Samtidig er det veldig viktig at vi når målene. Vi håper kronikkforfatterne deler vårt syn på viktigheten av at storbyene går foran i klimaarbeidet. Kunnskapsgrunnlaget for arbeid med klima er under kontinuerlig utvikling, og vi følger utviklingen tett. Det er behov for ytterligere tiltak – både «pisk og gulrot» – for å nå målene. I dette arbeidet tar vi gjerne imot konstruktive forslag til løsninger og ser fram til godt samarbeid med Universitetet i Stavanger.