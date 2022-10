Hvor er krafttaket mot familiefattigdom, Støre?

DEBATT: Det skulle være vanlige folks tur, sa Støre-regjeringen. Med den nye regjeringens politikk skulle de som hadde minst få det bedre. Men regjeringen virker ute av stand til å innføre kraftfulle tiltak som hjelper de som i dag ikke klarer å betale regningene sine.

At regjeringen ikke øker barnetrygden er spesielt, men at den ikke engang prisjusteres er KrF svært kritisk til. Det betyr at den reelt sett kuttes.

Olaug Bollestad Partileder i KrF og stortingsrepresentant

400.000 familier sliter økonomisk eller har alvorlige økonomiske problemer og over 115.000 barn vokser opp i fattigdom i Norge. Antallet folk som nå ber om hjelp til å betale for mat til seg og barna sine, har økt dramatisk. Matkøene er doblet over hele landet og er mer enn firedoblet i byer som Moss og Trondheim det siste året.

Arbeiderpartiet og Senterpartiets forslag til statsbudsjett viser en regjering som ikke evner å ta fattigdom på alvor, og som er uten vilje til å ta de nødvendige og målrettede grepene.

Økt barnetrygd mot fattigdom

Å styrke barnetrygden er det mest treffsikre tiltaket for å bekjempe familiefattigdom. KrF tok familiefattigdom på alvor og økte barnetrygden med 8200 kroner per barn under 6 år i forrige stortingsperiode. Barnetrygden er ikke bare et effektivt virkemiddel for å hjelpe barnefamilier under fattigdomsgrensen, men for alle familier som nå sliter med en trang økonomi i møte med økte priser på mat, strøm og drivstoff.

At regjeringen ikke øker barnetrygden er spesielt, men at den ikke engang prisjusteres er KrF svært kritisk til. Det betyr at den reelt sett kuttes. Gjennom FNs bærekraftsmål nummer 1, har Norge forpliktet seg til å minst halvere andelen barn som vokser opp i fattigdom innen 2030. Derfor burde barnetrygden vært økt betraktelig.

At regjeringen foreslår økt barnetrygd for enslige forsørgere er bra, men i realiteten blir for mange økningen langt på vei spist opp når regjeringen samtidig foreslår å fjerne skattefradraget for den samme gruppen. Finansministeren gir med den ene hånden og tar med den andre.

Vanlige folk i matkø

Regjeringen fjerner også øremerking til en rekke frivillige aktører helt uten forvarsel og kontakt med organisasjonene. Nå kastes de ut i en tung søknadsprosess om penger i en pott som også er blitt mindre. Det begynner å bli lenge siden frivilligheten slo alarm. I fjor sa Frelsesarmeen at situasjonen var dramatisk, da de opplevde stor økning i folk som ba om hjelp og matvarer.

Det er om lag 300 meter i luftlinje mellom regjeringens kontorer og Frelsesarmeens lokaler i Oslo. Regjeringen består av travle mennesker, men med så kort avstand burde finansministeren klare å avlegge et besøk for å se hvordan de mest sårbare har det om dagen.