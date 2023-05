Mot lysere tider for SUS

DEBATT: Vi er i mai. Dagene blir lengre, og temperaturen høyere. Heldigvis går også vårt kjære Stavanger universitetssjukehus (SUS) mot lysere tider.

«Samtidig som regjeringen kunngjorde ekstrabevilgning til SUS, avholdt Ap sitt landsmøte. Her bidro rogalandsdelegasjonen til at helse ble en av de desidert viktigste sakene», skriver Frode Berge.

Frode Berge Medlem av kommunestyret i Stavanger, fylkesordførerkandidat, Rogaland Ap

Alle som er opptatt av helse, og av SUS, har hatt noen gode uker. I revidert nasjonalbudsjett kunngjorde regjeringen 11. mai at de øker bevilgningene til helse med 6,2 milliarder kroner. Dette vil hjelpe blant andre SUS over kneika i en tid med økende kostnader, og gi pasientene bedre behandling.

Bevilgningen betyr i tillegg at SUS i 2023 får 322 millioner kroner ekstra til investeringen i Nye Stavanger universitetssjukehus. Dette er viktig for hele Rogaland!

Samtidig som regjeringen kunngjorde denne ekstrabevilgningen, avholdt Arbeiderpartiet sitt landsmøte. Her bidro en aktiv rogalandsdelegasjon til at helse ble en av de desidert viktigste sakene. Vi gjorde offensive vedtak som vil erstatte dagens innsatsstyrte finansiering med større innslag av rammefinansiering, og som vil gi større lokal politisk innflytelse over sykehusene.

I tillegg bestemte landsmøtet at systemet for finansiering av nye sykehusbygg skal endres. Dette på en måte som sikrer at nybyggene blir store nok, og at investeringene ikke belaster driften (les pasientbehandlingen), like sterkt som i dag.

Det er deilig med vår, og håndslaget til Stavanger universitetssjukehus bidrar til å gjøre meg enda lysere til sinns!