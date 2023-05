Hva gjør Stavanger om en cruiseskip-katastrofe skjer?

DEBATT: Byen vår er blitt Norges nest største cruisehavn, og mange synes det er bra. Byen er attraktiv for internasjonal turisme. Hvilken pris er vi villig til å betale for dette?

Innsenderen lurer på om byens myndigheter har planlagt for verst tenkelige hendelser med cruiseskipene. Bildet fra 2012 viser cruiseskipet Costa Concordia som forliste utenfor Italia.

Audun Visted Pensjonert lege fra Stavanger

Større cruisehavner verden rundt nekter etter hvert store cruiseskip å legge til sentralt i bysentrum. Også i Norge stilles det strengere krav for anløp, som i Sogn og i Lofoten. Oslo vil ikke lenger tillate større cruiseskip å legge til kai ved Akershus festning.

I Stavanger er det sterke politiske krefter i kommunestyret, som ønsker en reduksjon av cruisetrafikken i sentrum av byen. Det er et uttrykt ønske å flytte skipene bort fra sentrumskjernen. En ønsker dessuten garantier for utslippsreduksjon av støy, eksos og annen forurensing.

Hvor stor er politikernes makt?

De politiske organer i kommunen skal ha styringsrett over cruisetrafikken, og myndighetsutøvelsen er delegert til havnestyret. Havnestyret sier de ikke har lovmessig rett til å hindre skip, store eller små, å anløpe en havn. Men havnemyndighetene har vel myndighet til å henvise skipene til det stedet i havnen det er ønskelig at de skal ligge? Politikerne har vel indirekte styringsrett over havnestyrets disposisjoner?

Vi er nærmest daglig vitne til, på nært hold, hvordan cruiseskip i Vågen i Stavanger jevnlig spyr ut svart røyk, tapetserer kaiene våre med fargesprakende «lysorgler» på kveldstid, akkompagnert av kontinuerlig lavfrekvent støy fra generatorer. Dette er helseskadelig. Dessuten høres jevnlig meldinger over skipenes høyttalersystem til passasjerene. Det er uønsket lyd og oppfattes som støy av folk som bor i området.

Cruisetrafikken øker nå, etter en rolig periode under pandemien. Det betyr at beboere i Gamle Stavanger igjen må begynne å vaske de hvite husene sine flere ganger i sesongen, da sot og støv ligger som et teppe over hele bebyggelsen. Dette er også en helserisiko.

Gigantiske skip i sentrum av det historiske, vernede Stavanger, med drivstofftanker med titalls tonn med bunkersolje, kompliserte tekniske installasjoner, og sannsynligvis varierende grad av brannsikkerhet, kan i en gitt situasjon komme til å representere en gigantisk utfordring for vårt lokale brann- og redningsapparat. Vi vet at katastrofer skjer, og det viser seg gang på gang at brann- og redningstjenesten ofte har liten mulighet til å begrense skadene.

Det har skjedd før

Vi husker den russiske fiskebåten som begynte å brenne i Tromsø havn høsten 2019. Skipet. Båten som inneholdt store mengder drivstoff, brant i dagevis, til tross for iherdig, men dessverre forgjeves, innsats fra brannvesenet. Hundrevis av beboere i området måtte evakueres fra hjemmene sine. Redningstjenesten uttalte at det eneste de kunne håpe på, var at skipet skulle synke, noe som til slutt skjedde.

Ugunstige vind- og værforhold kan gjøre det umulig å stoppe en større brann. Det så vi ved brannen i parkeringsanlegget på Stavanger Lufthavn. I Lærdal i Sogn vinteren 2014 ble 40 historisk verneverdige bygninger flammenes rov. I Trondheim i 2002 forsvant et helt kvartal i flammene. I Flatanger i Nord-Trøndelag, under ugunstige vindforhold og med tørt terreng, ble 66 bygninger i et lite lokalsamfunn totalskadd i januar 2014.

Også til havs skjer det katastrofer. I januar 2012 forliste et nybygd gigantskip fra det italienske Concordia-rederiet, like utenfor den italienske kysten. Resultatet var flere omkomne og stor lokal forurensning. Rederiet har i ettertid blitt beskyldt for å ikke ha etterlevd de internasjonalt vedtatte ISM-koder (International Ship Management System), med påfølgende økt risiko for katastrofale hendelser, til sjøs eller i havn.

Hva om katastrofen rammer her?

Stavanger har jevnlig besøk av Concordiaskip fra det samme rederiet. Spørsmålet mitt er: vil vi ha tikkende sikkerhets- og miljøbomber liggende midt i byen vår? Jeg betviler at vår lokale brann- og redningstjeneste er dimensjonert til å håndtere en alvorlig, potensielt katastrofal hendelse i et stort skip i Vågen i Stavanger. Vi har riktignok en moderne brannbåt, men den vil ikke alene kunne hamle opp med en katastrofehendelse. Har vi flere tilgjengelige ressurser? Har vi f.eks. tilgjengelig og tilstrekkelig slepebåtkapasitet til raskt å få et stort skip bort fra det sårbare havne- og sentrumsområdet? Risikerer vi at Gamle Stavanger og trehusbebyggelsen i sentrumsområdene blir lagt i aske ved en større brann eller eksplosjon?

Selv om moderne skip har avanserte systemer for å forhindre brann- og eksplosjonskatastrofer, vet vi at det ofte skjer tekniske og menneskelige feil. Jeg etterlyser oppmerksomhet rundt slike «worst case»-scenarioer, og ønsker meg kommentarer både fra politikere, havnestyre, brann- og redningstjeneste, beredskapsmyndigheter og øvrige aktører innen sikkerhet-, helse- og katastrofeberedskap.