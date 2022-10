Putins atomvåpen-trussel: Bløffer han, og hva med Vestens reaksjon?

KRONIKK: Vi har helt siden februar hørt Vladimir Putin true med bruk av atomvåpen i Ukraina. Det har Russlands president fortsatt med.

Brennende vrakrester på Kertsj-broen mellom okkuperte Krim og Russland etter eksplosjonen lørdag morgen. Putins svar: Over 80 raketter mot mål i hele Ukraina. Hvor mye mer må temperaturen i konflikten stige før det blir mer enn bare snakk om atomvåpen?

Toralf Sandø Pensjonert journalist i Aftenbladet

Det er lite som taler for at Putin faktisk vil komme til å introdusere kjernevåpenet i konflikten. Men sikre kan vi selvsagt ikke være. Og det er nettopp denne usikkerheten Putin spekulerer i: Han ønsker at opinionen i Vesten skal gi etter for Putins trusler og å få Nato til begrense eller slutte med sine leveranser av våpen til Ukraina. Det er lite som tyder på at han vil lykkes. Vi kan bare se på det politiske Norge: Alle partier på Stortinget støtter Natos rolle som våpenleverandør til Ukraina. Det er ingen politiske bevegelser i Europa eller USA av noe omfang som vil gi etter for Putin.

Atombløff?

Likevel kan vi ikke avfeie atomtruslene som ren bløff, selv om det meste tyder på at det nettopp er det den er. Når Putin selv må understreke at han ikke bløffer, så er det jo nettopp slik det fremstår. En troverdig trussel kan ikke ledsages av et nå-tøyser-jeg-ikke-altså-dere. Vi vet at USA følger med på hva som skjer inne i Russland, og overvåkingen av de russiske atomvåpenlagrene gir ingen holdepunkter for at Putin forbereder bruk av våpnene. De er på lager og er ikke på vei til krigsskueplassen.

Kjernevåpen blir delt inn i to kategorier. Strategiske atomvåpen er slike som kan brukes til å gjennomføre massedrap i svære befolkningssentra. I skriveriene om kjernevåpen i Ukraina-konflikten er det snakk om Putin kan komme til å bruke taktiske atomvåpen, som er mindre enn de strategiske og er utviklet for å kunne brukes på en slagmark. Men det er en hake: Fraværet av atomvåpen i konflikter skyldes at det er et tabu å bruke disse våpnene.

Selv om Putin liker å profilerer seg som en uberegnelig, farlig mann, opptrer han oftest kaldt kalkulerende. Han kan selvsagt kalkulere feil, har vi erfart. Som da han trodde at krigen i Ukraina vil være over i løpet av noen dager etter at han ville ha tatt Kiev og kvittet seg med president Zelenskyj. Slik gikk det som kjent ikke.

Putin har i mange år fremstått som uvanlig risikovillig, og dette later til å ha premiert ham opp gjennom årene, i hvert fall i egne øyne. Drapene som russiske agenter har gjennomført i Europa i Putins regjeringstid, har ikke ført til annet enn ubehagelige sanksjoner for den russiske økonomien og landets oligarker. Angrepet på Krim og okkupasjonen av halvøya, samt regionene Donetsk og Luhansk i 2014, førte til vestlige sanksjoner, men ikke verre enn at Putin må ha ment at drømmen om Stor-Russland var verdt det.

Kina har sterk interesse

av å temme Putins fantasier

om atomvåpen.

Kan vente kraftig reaksjon

Hva kan reaksjonen fra Nato bli dersom Putin bruker atomvåpen mot Ukraina?

President Biden har klokelig latt være å svare presist. Men han etterlater ingen tvil om at det vil komme en kraftig reaksjon. Biden har vært bevisst uklar på hva disse reaksjonene vil være. Han ønsker ikke å gi Putin entydige svar, slik at han kan gjøre strategiske overlegninger om hvorvidt det på noen måte kan «lønne seg» å bruke kjernevåpen.

General David Petraeus, tidligere CIA-sjef, har gitt Russland en tydelig beskjed.

Den amerikanske generalen David Petraeus er snart 70 år og pen­sjonist. Han har ledet CIA og internasjonale styrker i Af­ghani­stan og ameri­kanerne i Irak. Forrige søndag ble han intervjuet av tv-stasjonen ABC i pro­grammet This Week. Her delte han noen syns­punkter som kan være interessante å høre fra en mann som kjenner amerikansk militærdoktrine:

«Vi ville respondere ved å lede Nato i en kollektiv innsats som ville ta ut hver eneste konvensjonelle, russiske styrke vi kan identifisere på slagmarken i Ukraina og hvert eneste (russiske) skip i Svartehavet.»

Dermed vet Putin at USA og Nato sannsynligvis vil reagere kraftig og konvensjonelt, ikke med kjernevåpen mot kjernevåpen. Denne trusselen bør oppfattes troverdig, for USA og Nato har konvensjonelle våpen som kan trenge gjennom russiske forsvarslinjer, – noe Putin også vet og smertelig har erfart i Ukraina, der vestlige, konvensjonelle våpen har gjort stor skade på de russiske styrkene.

Kinas interesser

I slutten av september skrev tre amerikanske veteraner og tungvektere innen sikkerhetspolitikk og nedrustning, Mike Mullen, Sam Nunn og Ernest J. Moniz, en kronikk i Washington Post. De understrekte at Kinas leder Xi Jinping må være sterkt interessert i å temme Putins kjernevåpen-fantasier.

Mullen, Nunn og Moniz pekte på farene for hva et brudd på tabuet om bruk av kjernevåpen vil innebære. Flere av Kinas naboer vil da kunne oppleve at utvikling av kjernevåpen vil være et klokt valg i møte med fremtidige trusler fra Kina. De tre forfatterne peker på at Sør-Korea, Taiwan og Japan alle tre vil kunne utvikle kjernevåpen på kort tid. Kunnskapen og teknologien er godt innenfor rekkevidde for de tre landene, som alle ligger i Kinas nabolag. Uten Kina på laget vil Russland bli en enda mer isolert i det internasjonale samfunn enn landet er i dag. De tre viser også til at Putin for et par uker siden sa offentlig at han ville ta hensyn til Kinas spørsmål og bekymring om konflikten i Ukraina. Godt å høre.

Putins skjebne

En dag vil konflikten i Ukraina være over. Verden etter Ukraina-krigen er sannsynligvis en verden uten Vladimir Putin. Hans siste drøm om et mektig Stor-Russland har kommet til en høy pris i form av titusenvis av drepte og skadde soldater. Russland under vil være en paria­stat i verden så lenge Putin sitter ved makten. Han vil neppe kunne overleve politisk med et nederlag i Ukraina. Å gi etter for Putins trusler er ikke et alternativ Vesten vil velge. Det alternativet forsvant 24. februar i år.

