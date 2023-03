Hva med prisene på meieri­produkter, Sandra?

DEBATT: Vi trenger en meierikommisjon til å se på hvordan vi kan sikre rettferdig konkurranse.

Landbruks- og matdepartementet vil i løpet av mars legge frem sitt syn på konkurransen i meierisektoren. Heldigvis har statsråd Sandra Borch forsikret om at eventuelle endringer i rammebetingelser vil bli gjort på en solid faglig bakgrunn.

Uheldigvis sier hun også at hun vil følge opp forhåndskonklusjonen i Hurdalsplattformen om at konkurransefremmende tiltak i meierisektoren skal avvikles. Selv om hun gjentar at hun vil ha konkurranse, frykter vi det verste.

Prisen på mat er svært viktig for alle. Samfunnet forventer nå at Stortinget tar grep for å unngå unødvendig prisvekst. Her er det verdt å minne om at hele 15 prosent av handlekurven til norske familier inneholder meierivarer. I gjennomsnitt handler en familie meieriprodukter for rundt 20.000 kr hvert år, i alt litt over 26 milliarder kr.

Unødvendig ekstraregning

Hva vil skje med prisene dersom regjeringen nå bestemmer seg for å svekke konkurransen?

Det er faktisk ikke utredet! Dette er en stor og alvorlig mangel i det faglige grunnlaget regjeringen nå baserer sin innstilling på. Q-Meieriene har gjentatte ganger varslet at utredningsinstruksen ikke er fulgt i denne saken.

Teoretisk vil svakere konkurranse i meierikategorien gi økte priser til forbrukerne. Tines superdominerende posisjon (77 prosent markedsandel) vil styrkes ytterligere, og kjedenes forhandlingskraft vil falle. Det er ikke umulig at en mer eller mindre monopolisering av meierimarkedet vil føre til store prisøkninger. Hvor mye vet vi ikke, men at vi i hvert fall fort snakker om over 10 prosent. Det vil i så fall bety at landbruks- og matministeren påfører forbrukerne en årlig unødvendig ekstra regning på 2000 kr per familie, i sum 2,6 milliarder kr.

Uten et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag vil eventuelle endringer rett og slett bli et «ukontrollert eksperiment» med meieribransjens evne til å innovere, skape mangfold og valgfrihet og tilby rimelige priser.

Uavhengig kommisjon

Vi foreslår derfor at en uavhengig meierikommisjon blir nedsatt av departementet, med et mandat til å se på hvordan rettferdig konkurranse kan sikres i fremtiden.

Her har regjeringen endelig en utfordring hvor svaret er å ikke gjøre noe nå. De konkurransefremmende tiltakene har fungert siden 2007, og både konkurransen og forbrukerne trenger dem fortsatt. Den konklusjonen støttes av Landbruksdirektoratet, Konkurransetilsynet og Forbrukerrådet.