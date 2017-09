Stanley Wirak har i Stavanger Aftenblad den 28. august et leserinnlegg der han argumenterer for økte bevilgninger til skole og eldre.

I Sandnes kommune har Wirak stått i spissen for en koalisjon som har kuttet i både eldreomsorg og skole, og der man bevilger overskuddet til nytt rådhus og stadion. Det er av interesse for innbyggere i Sandnes å observere hvordan Wirak virrer rundt i sine prioriteringer, og hva han gjør lokalt i Sandnes der han har makt, mens han sentralt mener det motsatte. Stanley Wirak skriver i Stavanger Aftenblad: «Vi synes at skole, helse, og omsorg er viktigere enn skattelette.» Det kan vi være enig i, men for Stanley Wirak er det tilsynelatende viktigere med rådhus og nytt stadion.