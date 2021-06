Ikke tid til å vente på flere sykehjemsplasser

DEBATT: Nå har politikerne i Stavanger ikke tid til å vente med å skaffe våre demente borgere en nødvendig sykehjemsplass.

«Den eldste delen av Blidensol er planlagt revet. 30 av disse 40 beboerne er planlagt flyttet til Ramsvigtunet. Hvor skal de ti andre beboerne plasseres?» spør Aud Klovning Knudsen. Foto: Fredrik Refvem

Debattinnlegg

Aud Klovnng Knudsen Senior Norge, Stavanger

Utvalg for helse og velferd skal ha møte 8. juni. I Sak 32/21 skal de behandle «Mulighetsstudie for utvidelse av Blidensol sykehjem.»

Dypt bekymret

Vi i Senior Norge, Stavanger er dypt bekymret over informasjonen som denne sakslista gir oss. Her blir det nevnt at Ramsvigtunet sykehjem ikke blir ferdig før i 2024. Denne utbyggingen skulle være ferdig 2022. Hva er årsaken til denne utsettelsen?

Blidensol-utvidelsen blir ikke ferdig før tidligst i 2026. Sykehjemmet på Jåttå blir minst ett år forsinket, sannsynligvis med flere år. Dekningen for å få sykehjemsplass for dem over 80 år, går stadig ned ifølge tabellen i denne saksbeskrivelsen.

Hvordan er det omgående mulig å få fortgang i byggingen av Jåttå sykehjem?

Den eldste delen av Blidensol er planlagt revet. 30 av disse 40 beboerne er planlagt flyttet til Ramsvigtunet. Hvor skal de ti andre beboerne plasseres?Dessuten var det beboerne fra Frue gamlehjem som i tidligere planer skulle flyttes til Ramsvigtunet. Hvilke planer er det nå for dem?

Sesam hadde en digital konferanse på Ullanhaug 26., 27. og 28. mai. Den 27. mai holdt Geir Selbæk (professor ved UIO, forskningssjef for aldring og helse) et interessant foredrag. Her påpekte han at det allerede er 101.118 personer med demens i Norge. I 2050 vil dette tallet øke til 236.789.

Hvordan kan da administrasjonen i vår kommune mene at vi får behov for færre sykehjems-plasser i tiden fremover? Disse tallene viser at vi dessverre vil trenge stadig flere sykehjemsplasser for personer med demens i byen vår.

Vi i Senior Norge, Stavanger mener at nå må byggingen av Jåttå sykehjem starte omgående. Her blir det plass til dem som må flyttes fra Frue gamlehjem og Blidensol, i tillegg til alle dem som fremdeles venter på fast plass. Det må bli slutt på å bruke kortidsplassene til dem som trenger fast plass. Vi må også ha plass til dem som blir utskrivningsklare fra sykehuset, så vi slipper å betale penger til SUS. Det må ikke legges ned flere sykehjemsplasser før det står klar nok rom i andre sykehjem.

Eldrebølgen kommer nå

Hvordan er det omgående mulig å få fortgang i byggingen av Jåttå sykehjem? Det er nå eldrebølgen kommer for fullt. Nå har politikerne ikke tid til å vente med å skaffe våre demente borgere en nødvendig sykehjemsplass. Denne sykdommen rammer dessverre altfor mange, også i yngre aldersgrupper.

Ordfører Kari Nordtun og Frode Myrhol lovet i et innlegg i Aftenbladet i mars at det ikke skal spares penger på de eldre. «Det skal bygges langt flere plasser enn vi legger ned» var løftet fra Myrhol. Nå har politikerne muligheten til å vise at dere holder det som dere har lovet.