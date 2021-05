Reagerer når politiet stadig blir fremstilt som maktutøvere

DEBATT: Aftenbladets artikkel 22. mai om politiets bruk av spytthette på barn, er vanskelige saker og håndtere for både barnevernet, helsevesenet og politiet.

Illustrasjonsfoto. Bildet er bare ment som illustrasjon på en situasjon som kan involvere bruk av spytthette. Foto: Ruben Skarsvåg

Victor Fenne-Jensen Innlegget er skrevet som privatperson, operasjonsleder og avsnittleder ved Sør-Vest politidistrikt

Generelt: Politiet benytter makt og ev. spyttmaske som en siste utvei. Politiet som en del av hjelpeapparatet må også få lov til å beskytte seg fra spytt, slag og spark fra en utagerende 15-16-17-åring. Ikke sjelden blir «makt» benyttet for å beskytte ungdommen selv, mot seg selv.

Burde vært løftet opp

Jeg synes det er bra at det blir rettet søkelys på denne problematikken, men stadig oppmerksomhet på etatene som strever med dette, burde etter hvert blitt løftet opp på myndighets- og politisk nivå.

Er behandlingen ungdommene får god nok? Finnes det nok ressurser? Er kompetansen på plass? Er det nok institusjonsplasser? Er de ulike hjemlene mangelfulle?

Politiet blir, som eksempel, varslet om ungdom som er «savnet fra institusjon» flere ganger hver eneste dag. Ungdommen går ut, ulåste dører på institusjonene, og blir deretter meldt savnet/uteblitt til politiet. Er det i ungdommens interesse at det er så fritt? Jeg vet ikke. Men det er et faktum at flere av dem begår kriminalitet mens de er ute, ruser seg og oppsøker ulike miljøer.

Andre kan ha ulike psykiske lidelser, som genererer respons fra politiet, og de andre nødetatene når de er «på rømmen». Det skjer ofte, og det er ressurskrevende.

Siste utvei

Når det gjelder den generelle bistanden politiet yter til barnevernet, skal politibistand være siste utvei. Når vilkårene og hjemmelen for lovpålagt bistand er oppfylt, kan ikke politiet velge bort oppdragene. Det er (dessverre) ikke valgfag.

Sør-vest politidistrikt har nå skjerpet notoriteten (loggføring) i alle slike oppdrag/saker. Ikke fordi det tidligere nødvendigvis har vært noe å skjule, men vi ønsker å bli «sett i kortene». Vi ønsker å være en transparent etat.

Jeg reagerer litt når politiet stadig blir fremstilt som maktutøvere som nærmest ukritisk legger ungdom i bakken og trer en spyttmaske ned over hodene på dem. Overskriften «Dere må ta den av! Jeg får ikke puste!» har noe «George Floyd-aktig» over seg.

Kanskje det er meningen, men jeg håper ikke vi blir like polariserte i debatten som i USA. «Oss og dem» fører sjelden noe positivt med seg.

Be in hospitering

Til slutt vil jeg komme med en oppriktig oppfordring til journalisten av artikkelen: Be om en hospitering hos politiet (som journalist) og noen vakter på institusjon. Jeg tror du ville blitt overrasket over hvordan de ulike etatene virkelig forsøker å hjelpe disse ungdommene.

Denne problemstillingen er så kompleks og uforutsigbar at «felt-erfaring» i tillegg til erfaring fra forskning, intervjuer og litteratur er helt nødvendig for å forstå hele bildet.

