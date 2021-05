Kampen om Jerusalem

DEBATT: Fremdeles tror jeg fred er mulig. Mister vi troen på at fred er mulig, har vi tapt.

Jødiske og palestinske aktivister samlet seg i protest i Gamlebyen 19. mai. Ønsket er sameksistens og at volden må stoppe. Foto: NTB Scanpix

Debattinnlegg

Leif Magne Helgesen Prest og forfatter

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Konflikten mellom jøder og palestinere er ikke vanskelig å forstå. Det å si

at det er vanskelig å forstå, er en del av en plan som handler om å

skyggelegge det som ligger åpent i dagen. Konflikten har i seg de

samme elementer som vi finner i de fleste konflikter. Noen forsøker å ta

land som tilhører naboen. I tillegg er det en kamp om politisk makt og

økonomiske ressurser.

Jøder kaster ut arabere og tar over deres hus. Det kan

ikke forsvares.

Konflikten handler ikke om jøde mot muslim, heller ikke om israelere mot

palestinere. Det handler om rettferdighet og like rettigheter for alle i

regionen, og om respekt for hverandres geografiske grenser. Dessverre

ser vi igjen at konflikten har lett for å eskalere slik at de to folkene settes

opp mot hverandre.

Det var tragisk og trist å se den eskalerende konflikten mellom

palestinere og israelere som nylig fant sted. Ekstreme politiske krefter på

begge sider er de eneste som tjener på en slik voldsbruk. Raketter fra

Gaza mot sivile i Israel, kan ikke forsvares. Det kan heller ikke raketter

og militæroffensiv fra Israel mot sivile i Gaza. Fra begge hold skjer det

overgrep.

Les også Palestinere feirer våpenhvilen med Israel

Hva er hellig?

Et forsterkende element i konflikten er at mange steder i området er

hellige for både jøder, kristne og muslimer. Når et hellig sted tråkkes på,

øker temperaturen og skaper eksplosive følelser.

Det samme ser vi når koranen og bibler settes i brann, og vi kjenner

følelsen av angrep på det hellige når vårt eget flagg tråkkes på. Da

vokser følelser vi ikke visste vi hadde. Noen ekstreme grupperinger, og

noen politiske og militære ledere, vet å utnytte de enkle virkemidler.

Noen velger bevisst å helle bensin på glør som de vet vil skape en stor

brann.

Det er mange hellige steiner i Israel og Palestinske områder. Det som

dessverre ofte glemmes, er at selve livet er hellig. Også livet i Gaza, Tel

Aviv og Jerusalem er hellig. Gud er skaperen av livet. Det sier alle de tre

monoteistiske religionene som har røtter i Jerusalem. Mennesket er

skapt i Guds bilde. Den som tråkker på livet, tråkker på Gud. Slik er det

mange religiøse ekstremister som tråkker på Gud vel vitende om hva de

gjør.

Bygger sine hjem på andres jord

Når Israel kaster palestinere ut på gata og lar sitt eget folk flytte inn, vet

de at det provoserer og skaper sinne. I tillegg til at det provoserer, er det

ulovlig i forhold til internasjonal rett. Det verste er at barn og voksne blir

kastet ut. Barn mister sitt hjem. Dette skjer på grunn av etnisk rase,

religion og kultur. Jøder kaster ut arabere og tar over deres hus. Det kan

ikke forsvares.

Dette er en pågående politisk strategi. Israelske bosetninger i

palestinske områder vokser. Det handler om statlig tyveri av annen

manns jord. Okkupanter er tyver og begjærer sin nestes eiendom. Det er

feil både i forhold til muslimsk, kristen og jødisk tro.

Det å bli okkupert vet vi nordmenn hva betyr. Under 2.verdenskrig var

vårt land okkupert av en annen makt. Nasjonalismen satt i et politisk

system, okkuperte både land, bygninger og folk. Det samme skjer når

Israel i dag okkuperer land og hus som ikke tilhører dem.

Nøkkelen er like rettigheter

Israelere og palestinere lever side om side. De er naboer og vil alltid

være det. De er avhengige av hverandre slik naboer ofte er. Det er

avgjørende viktig å finne en nøkkel til fred i området. Nøkkelen ligger i

mer rettferdighet og like rettigheter. Og verdighet. Det handler om å løfte

verdien av hvert enkelt menneske uansett farge, religion og kultur.

Begynner vi ved å respektere hverandre, vil fred være mulig. Fremdeles

tror jeg fred er mulig. Mister vi troen på at fred er mulig, har vi tapt.

Quote

Ingen vinner krigen hvis de taper freden!