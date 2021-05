Strekker oss langt for regionens reise- og uteliv

DEBATT: Statens penger gjør ingen nytte på kommunens konto, de må ut og virke. Utelivet, restaurantene og reiselivet har blødd, og nå ber de oss på ny om å stille opp

Sissel Knutsen Hegdal Gruppeleder, Stavanger Høyre

Leif Arne Moi Nilsen Gruppeleder i Stavanger Frp

Jan Erik Søndeland Gruppeleder for Stavanger Venstre

Henrik Halleland Gruppeleder, Stavanger KrF

Karl W. Sandvig Gruppeleder, Stavanger Pp

I en visjon Stavanger kommune hadde en gang het det at vi skulle være til stede, gå foran og skape fremtiden. Det er det vi opplever at representantene fra NHO Reiseliv ber oss om å leve opp til i sin kronikk i Aftenbladet 10. mai.

Reiselivet i denne regionen har over tid bygget seg opp en kompetanse og infrastruktur i toppklasse. Det vi har å vise frem av stadig flere attraksjoner, gode museer, fantastiske restauranter, spennende uteliv og flotte natur- og kulturopplevelser står ikke tilbake for noen.

Som et minimum bør flertallet kunne være med på å forskuttere de krisepakkene vi vet kommer.

Ikke bare har det gjort Stavanger-regionen til en attraktiv destinasjon for turister, det har også gjort byen og regionen mer spennende for oss som bor her. Hvis reiselivsnæringen forvitrer, har det alvorlige konsekvenser for dem som jobber og satser innen næringene nevnt ovenfor, og til syvende og sist oss selv. Det vi ofte glemmer når vi om sommeren blir litt lei alle disse turistene i sentrum, er at hver eneste en av dem er med å bidra til næringsutvikling, sysselsetting, en kvalitetsbevisst næring og et mer mangfoldig hverdagstilbud for deg og meg.

Avvist alle forslag

Derfor har Høyre, Frp, Venstre, KrF og Pensjonistpartiet fra dag én i denne pandemien vært villige til å strekke oss langt for å berge arbeidsplasser. For et år siden etterspurte vi hvilke økonomiske muskler kommunen kunne stille til rådighet på kort varsel om det skulle bli nødvendig. Dessverre var det bare våre partier som var interessert i svaret på det. Med nytt politisk flertall kom også en ny visjon. De som sitter med makten, har til nå avvist alle forslag om å bruke av egne penger.

Kommunen har gjort mye, men den kunne gjort mer. Ved hver mulige anledning har vi foreslått å bruke noe av kommunens midler for å holde på de arbeidsplassene som lengst har vært hardest rammet av pandemi og restriksjoner. Vi har bedt kommunen fordele de sentrale krisepakkene raskere, og vi har foreslått å forskuttere beløpene. Statens penger gjør ingen nytte på kommunens konto, de må ut og virke. Utelivet, restaurantene og reiselivet har blødd, og nå ber de oss på ny om å stille opp.

I et brev til politikerne beskriver utelivet sin egen situasjon. De viser til kommunens rekordoverskudd på flere hundre millioner og ber politikerne åpne lommeboken. Et krisefond er til for å brukes i krisetider. Dette er helt i tråd med det våre partier har foreslått før, og som et minimum bør flertallet kunne være med på å forskuttere de krisepakkene vi vet kommer. Det er helt risikofritt, og det bidrar til å berge lokale arbeidsplasser nå.

Bruke kommunens overskudd

Høyre, Frp, Venstre, KrF og Pp skal være til stede for næringslivet. Vi skal gå foran ved å bruke noe av kommunens store overskudd på tiltak som holder hjulene i gang. På den måten skal vi bidra til å skape og sikre fremtiden til de næringene som er en viktig del av Stavangers identitet.