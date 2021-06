Uheldig ego-frislipp av dialekter i NRK

DEBATT: Flere av aviser har den siste tiden slått opp frislippet av dialekter i NRKs riksdekkende nyhetssendinger.

«NRK bør ha som et klippefast mål å formidle nyheter på riksnettet på en måte slik at flest mulig forstår det», skriver Trond Vernegg. Foto: Erik Johansen

Debattinnlegg

Trond Vernegg Formann i Riksmålsforbundet

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Statskanalen mener tydeligvis at det er viktigere at programmedarbeideren får snakke som han eller hun vil, enn at alle seere og lyttere forstår det som sies. Slik kan det ikke være.

NRKs språkregler er upresise og kan tøyes. Tøyd er nettopp det reglene blir når dialekter fortrenger standardtalemål i riksdekkende nyhetssendinger der programmedarbeideren er pålagt å benytte bokmål eller nynorsk. Det er forståelig at en enkelt medarbeider kan synes det er gildt å snakke som vedkommende vil, men en slik praksis oppfyller ikke NRKs samfunnsoppdrag.

Les også Dialekter er ikke djevelens verk

Representant for institusjonen

Som medarbeider i en riksdekkende allmennkringkaster er du ikke en representant for deg selv og din identitet, heller ikke ditt private språk, men en representant for institusjonen. Oppgaven er å formidle nyheter så klart og tydelig som mulig til alle, over hele landet, ikke bare i hjembygden. Å la programmedarbeideren velge, er å sette den enkeltes egotripp foran hensynet til seere og lyttere.

Når man bruker ord og vendinger som er spesielle for en dialekt, stjeler man oppmerksomhet fra innholdet. I verste fall får ikke lytteren eller seeren med seg budskapet. Det er alltid uheldig, men kanskje spesielt nå i koronatider. Mange her i landet har ikke norsk som sitt førstespråk, og de kjenner ikke det norske språket og dets varianter like godt som majoriteten. NRK bør ha som et klippefast mål å formidle nyheter på riksnettet på en måte slik at flest mulig forstår det.

Viktig plass i samfunnet

Dialektene har sin viktige plass i samfunnet, de fleste av oss bruker en eller annen til daglig. Det betyr ikke at vår personlige dialekt har sin plass overalt. Riksdekkende nyhetssendinger er et sted den ikke hører hjemme. Mangfoldet kan ikke gå foran alt annet. Noen ganger må hensynet til klar kommunikasjon seire. Uansett vil det være dialektinnslag også i nyhetssendingene, det sørger intervjuobjekter og innslag fra lokalkontorene for.

For nynorskens del påpeker Noregs Mållags leder Peder Lofnes Hauge at også nynorsken trenger et standardisert talemål, slik bokmålet har, og steder der det brukes. Derfor mener Noregs Mållag at medarbeidere i NRKs riksdekkende nyhetssendinger bør bruke normert bokmål eller nynorsk. Det faller ikke vanskelig å være enig med Noregs Mållag her.

NRKs språkregler er upresise og kan tøyes.

Les også Nei, dialekter er ikke djevelens verk