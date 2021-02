Ko-ko debatt i Aftenbladet

KRONIKK: I en lang artikkel om vaksinemotstand fremmer journalist Leif Tore Lindø meningsmonopolisering og polarisering som bidrar til å forsure et debattklima som allerede lider under mangel på nyanser og god takt og tone.

Oppslagsbildet i Aftenbladets nettversjon av Magasin-artikkelen om vaksinemotstanden, med ingressen: «Fem minutter etter at den første vaksinen kom, sto den første vaksinemotstanderen klar for å protestere. Er de ko-ko disse folkene, eller er det mulig å forstå skepsisen mot et av historiens største fremskritt?» Foto: Nancy Lane, Boston Herald/AP/NTB

Thomas J. Middelthon Stavanger

Journalist Leif Tore Lindø innleder sin Magasin-artikkel i Aftenbladet 24 januar med å spørre om folk som er skeptiske til vaksiner er ko-ko. Videre fastslår han blant annet at vaksinemotstanden er full av sjarlataner, kjeltringer, kvakksalvere og lurendreiere. Det levnes liten tvil om denne journalistens ståsted i vaksinedebatten. Greit nok.

Lindø skriver på mange måter godt. Han er flink til å formulere seg. Og han er flink til å referere til historiske hendelser og vitenskapelige teorier og har tilsynelatende godt belegg for sine påstander. Da må det bli god journalistikk – eller ikke?

Fordummende og polariserende debatt

Første gang jeg leste artikkelen reagerte jeg umiddelbart negativt. Dette likte jeg ikke. Men jeg hadde behov for å fordøye og modne min reaksjon. For hva er det jeg, og mange andre forstår jeg, misliker så sterkt med artikkelen?

Jeg leste kommentarer på aftenbladet.no og delte artikkelen på Facebook. Kommentarene viser tydelig at her er det to «menigheter». Polariseringen er svært tydelig. Det er ikke nyansene som dominerer.

Jeg skriver ikke dette som et innlegg i vaksinedebatten, men som et forsøk på å bidra i debatten om debatten. Det er et problem i tiden at debattklimaet i samfunnet blir stadig dårligere. Denne artikkelen, reaksjonene og debatten som fulgte (flere steder på nettet), er et godt eksempel på det jeg mener er en fordummende og polariserende debatt som tar oss lenger bort fra, snarere enn nærmere, felles forståelser og mulige løsninger eller enighet.

Høyt rop inn i et ekkokammer

Jeg lurer på hva som var Lindøs hensikt med skriveriet. Underholde? Informere? Dokumentere? Belære? Belyse? Jeg tolker at han forsøker å etablere en endelig sannhet, uten rom for tvil. I så fall mener jeg han har misforstått sin rolle som journalist. Han opptrer som «faktasjekker» og «sannhetspoliti». Etter å ha brukt en ukes tid på å lese om vaksinemotstand.

Lindø har etter min mening først og fremst oppnådd å forsterke motsetninger. For meg fremstår skriveriet som et høyt rop inn i et ekkokammer. Slikt fungerer utmerket innenfor en menighet. De som var enige fra før heier, jubler og blir enda mer enige. Mens de kritiske får bekreftelse for sitt motsatte syn, provosert av det de oppfatter som harselering og fordreining av fakta.

Lindø fremmer et sort/hvitt-syn: Enten er man for alle vaksiner, – eller så er man motstander av alle. Men virkeligheten er sjelden sort/hvit. Den er som regel full av nyanser, der det går an både å være litt for og litt kritisk. Og ganske usikker. Undertegnede befinner seg et sted i denne gråsonen.

Oppslagsbildet i Aftenbladets Magasin-artikkel i papirversjonen om vaksinemotstanden, med bildeteksten: «Maria Harvey og Ashley Makridakis protesterer i Boston. Vaksinemotstanden har fått en oppblomstring etter et år med korona – og en snau måned med godkjente vaksiner mot viruset.» Foto: Nancy Lane, Boston Herald

Selv påvirket av påvirkning?

Lindø viser til flere vitenskapelige teorier som absolutt er relevante. Men han tar dem alle til inntekt for sitt bombastiske syn. Når han for eksempel viser til Folkehelseinstituttet som en «vanntett» faglig referanse, så unngår han å si noe om historien og tilblivelsen av det samme instituttet (stikkord: Rockefeller og farmasøytisk industri). Og han unngår å nevne vitenskapelige miljøer som har motforestillinger.

Når han snakker om «confirmation bias» og «Dunning-Kruger-effekten», ser han bort fra at han like gjerne kan være rammet av disse selv. Han fremstiller all skepsis mot vaksiner som konspirasjonsteorier, samtidig som han viser blind tillit til Big Pharma. Til tross for at Big Pharma har vært involvert i en rekke tragiske saker også i de senere år. Opioid-skandalen i USA er ett eksempel.

Norske myndigheter har gitt milliardbeløp til vaksine stiftelsen GAVI der Bill Gates, en av verdens rikeste, har en sentral rolle. Pengene skal brukes til å forske på vaksiner. Bill Gates er den største økonomiske støttespilleren til WHO etter USA. Den samme Gates har gjort seg til en slags internasjonal «vaksineminister» med målsetting om å vaksinere store deler av verdens befolkning. Norske myndigheter følger opp og arbeider aktivt for å vaksinere så mange nordmenn som mulig på kortest mulig tid. Med vaksiner som er utviklet på rekordtid og som benytter genmodifiserende virkningsmekanismer. Dette var et forsøk på en kort, nøytral beskrivelse av den virkelighet vi befinner oss i nå. Det burde ikke være nødvendig å argumentere for at her er det saker og ting som kan og bør stilles kritiske spørsmål ved. De som stiller slike spørsmål blir av Lindø uten forbehold betegnet som konspirasjonsteoretikere og vaksinehatere. Det er det ikke godt grunnlag for.

Ensidighet, misbruk av vitenskap og mangel på respekt

Jeg påstår ikke at Lindø er betalt av noen for å propagandere slik han gjør. Men han opptrer som «mikrofonstativ» for myndigheter og Big Pharma. En «kjøpt» journalist hadde neppe gjort jobben bedre.

Lindøs skriveri er preget av utpreget ensidighet, misbruk av vitenskapelige teorier og mangel på respekt for andres meninger. Han fremmer meningsmonopolisering og polarisering som bidrar til å forsure et debattklima som allerede lider under mangel på nyanser og god takt og tone. Lindø presterer å idiot-erklære alle meningsmotstandere. Dette er usaklig, uvitenskapelig, uredelig og urimelig. Verden er rett og slett ikke så enkel.

Jeg forventer bedre av en journalist i en av landets ledende aviser.

