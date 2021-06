Mor gråt da hun hørte hva Stanley Wirak og de har bestemt

ELDREOMSORG: Nei Stanley Wirak, du trenger ikke ta en periode til. Du kan ta med deg resten av posisjonen og tre av, hvis dere ikke gjør om vedtaket om å legge ned dagsenteret ved Åse bo -og aktivitetssenter.

1. september er det for sent. Skaden er allerede i full gang, disse eldre skal grue seg gjennom sommeren, frykte for sin lille fremtid, skriver innsenderen om nedleggingen av dagsenteret ved Åse bo -og aktivitetssenter i Sandnes. Foto: Pål Christensen

Debattinnlegg

Monica Bertelsen Sandnes

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Sammen har dere utrettet mye bra for byen vår, dere har bygget, startet og vedlikeholdt. Dere har fått et umulig samarbeid til å fungere, men nå er dere ikke til å kjenne igjen. Jeg klarer ikke lenger å identifisere meg med noen av dere. Jeg trodde at omsorg og empati sto i høysetet hos flere, og at dere jobbet med full styrke for våre svakeste grupper. Det gjorde dere før, med hele hjertet, men dere har snudd.

Det betyr ikke at dere ikke gjør noe, men det betyr at andre ting er blitt viktigere. Kan det være maktarroganse? Noe har skjedd. Saker med høy status og populistiske vedtak, er det som preger avisforsidene og facebook-sidene deres.

Mor gråt da vi sa det

Hun gråt da hun fikk beskjeden, tårene trillet forsiktig nedover hennes skrukkete kinn. Det har tatt flere år å trygge henne og overbevise henne om at dette er et godt sted, hvor hun kan få prate, synge, spise og spille sammen med sine venner. To ganger i uken får hun dra hit, det eneste lyspunktet i uken, det som gir henne livsgnist, i hennes siste del av livet. Hennes pårørende elsker å høre hvordan hun har hatt det, se gløden i øynene når hun forteller. De vet at her har hun det bra, disse timene kan de også slappe av og vite at noen passer på.

De ansatte elsker sine brukere. De står opp om morgenen for å gi disse menneskene en god dag. De har jobbet hundrevis av timer for å komme dit de er i dag, skapt gode forutsigbare rutiner, trygget alle brukerne og skapt et «vi». Det viktigste et menneske trenger, det viktigste i kampen mot ensomhet og det viktigste for god helse. Litt aktivitet, sosialt samvær og trygge rammer.

Et respektløst vedtak

Politikerne i Sandnes evner ikke å se verdien av dette, verken for brukerne, de pårørende, eller de ansatte. De synes ikke dette er verdt 1,2 millioner usle kroner. 25 brukere, 3 ansatte og x antall pårørende. Respekten for hva dette gir disse menneskene, er totalt fraværende. De har vedtatt å legge ned Åse bo -og aktivitetssenter fra 1. september 2021.

Pandemi eller ikke, dette er et vedtak vi i Sandnes ikke burde være bekjent av. At vi dolker våre eldre i ryggen på denne måten, er så pinlig, at det finnes ikke ord. Flere eldre føler seg overflødige og som en utgiftspost. Våre folkevalgte bekrefter dette for dem. Begrunnelsen for nedleggelse: det er noen ledige plasser og de må spare 1,2 millioner kroner. Nå skal de altså bryte opp hele gjengen på dagsenteret og spre dem på andre dagsenter. De skal ikke lenger være i nærmiljøet, de må skaffe seg nye venner og møte nye pleiere. Ja, for dette er jo helt normalt i en alder av 85 pluss, dement, deprimert, usikker og redd.

Jeg har ikke ord, jeg er så skuffet, jeg er så sint og mitt hjerte gråter sammen med disse eldre. Jeg skjønner ikke det er mulig, at noen av mine bekjente har løftet hånden og stemt for denne nedleggelsen. Jeg har lyst til å nekte og tro at noen jeg har gitt min stemme, nå velger å rive opp all trygghet til 25 eldre mennesker.

Snu i tide!

1. september er det for sent. Skaden er allerede i full gang, disse eldre skal grue seg gjennom sommeren, frykte for sin lille fremtid, vurdere om de i det hele tatt makter å flytte. De ansatte skal tåle å bli omplassert, se at alt arbeid de har lagt ned for sin arbeidsgiver, bli gruset. De skal miste kontakten med flere av sine brukere, som de har sittet med så mange timer, gitt så mye og fått så mye mer tilbake.

Politikere som velger å løfte sparekniven og forsyne seg av den lille kaken til de eldre, har jeg simpelthen 0 respekt for. Man tar ikke noen ting fra de eldre, man gir. Jeg kjenner ikke igjen byens politikere. Fravær av medmenneskelighet, omsorg og respekt i denne saken, ene og alene, forteller meg mer enn nok. Jeg trenger virkelig ikke flere beviser, løfter, eller høyglansede programblader.

Det eneste jeg trenger er vilje til å snu, at dere skroter hele vedtaket og reverserer nedleggelsen. Gi en hjelpende hånd ved å signere på opprop.net Behold Åse bo dagsenter!

