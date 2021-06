Derfor støtter hele rør­legger­kjeden vår Pride-festivalen

DEBATT: Holdningsarbeidet i byggebransjen begynner rundt lunsjbordet på arbeidsplassene.

«Bli med oss på feiringen av ulikhet og individualisme. La oss sammen kvele de usunne lunsjsamtalene og stå opp for likeverd, mangfold og inkludering», skriver Øystein Kjellsen, toppsjef i rørleggerkjeden VB (tidligere Varme & Bad). Foto: Shutterstock/NTB

Øystein Kjellsen Adm. direktør, rørleggerkjeden VB

Dette er et problem vi må ta tak i og jeg skal illustrere det med en egen erfaring:

Her om dagen ble jeg sint – sint og frustrert på ellers så gode kolleger. Det var sosialt lag på en arbeidsplass et sted i Norge og i overkant god «guttastemning» på lunsjrommet. Da falt det nedverdigende kommentarer om kjønn og legning. Jeg vet at dette skjer på byggeplasser og i lunsjrom landet rundt, men vil vi virkelig ha det slik?

Nye krav

Håndverkerbransjen er preget av menn, og statistikkene fra SSB forteller oss også at menn har lavere utdanning enn kvinner. I fagområdet jeg representerer, rørleggerfaget, er det kun 2 prosent kvinner. Samtidig jobber mange utenlandske arbeidere på norske byggeplasser. Nesten utelukkende menn det også. Naturligvis vil en så skjev kjønnsbalanse prege praten på lunsjrommet og den daglige sjargongen mellom kolleger.

Fra 1. januar 2020 ble det innført nye rapporteringskrav om likestilling og diskriminering på norske arbeidsplasser. De setter krav til at vi skal jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Arbeidsgiverens redegjørelsesplikt er nedfelt i likestillings og diskrimineringslovens paragraf 26. Det er vel og bra, men min erfaring er at det holdningsskapende arbeidet begynner rundt lunsjbordet, blant de som sitter der hver eneste dag. Iblant kan det bli for mye testosteron og ubetenksom ordbruk, og da må vi våge å si ifra.

Sentrale mål

Jeg er opptatt av at en mor og far skal kunne være trygge på at deres datter kan gå på jobb som rørlegger i et trygt og inkluderende arbeidsmiljø. I det daglige arbeidet er vi opptatt av at det skal være en inkluderende tone og at alle skal føle seg hjemme uavhengig av kjønn, hudfarge eller legning. Vi vet at vår bransje har en lang vei å gå, men ønsker å gå foran for å vise at vi mener alvor.

I rørleggerkjeden VB har vi valgt oss ut seks av FNs bærekraftsmål som inkluderes i selskapets strategi. Det mest åpenbare målet for oss er å bidra til å sikre rent vann og gode sanitærforhold, men vi har også valgt oss ut målet som går på likestilling mellom kjønnene.

Og vi firer ikke regnbueflagget når Pride-festivalene er over, for vi vet at det er da jobben virkelig begynner. Vi har bestemt oss for å støtte Oslo Pride fordi vi identifiserer oss med verdiene de står for.

Håndverkerbransjen har fortsatt en lang vei å gå i sitt holdningsskapende arbeid, men nå går vi i VB foran og har tatt et valg om å støtte opp rundt Oslo Pride som går av stabelen 18. til 27. juni. Våre nær 200 medlemsbedrifter og rundt 1750 rørleggere og fagpersoner gjør dette for å markere forskjelligheten som skaper det unike. I vår kjede er tar kvinnene stadig større plass og i 5 prosent av medlemsbedriftene er kvinner toppledere, og andelen vokser.

Vi har tatt en solid posisjon i å rekruttere flere kvinner til rørleggeryrket fordi vi vet at dette på lang sikt vil kunne løse tilgangen på gode rørleggere. Samtidig vil det skape et sterkere fagmiljø og gi oss nye impulser. I fremtiden vil kvinner utgjøre mye mer enn 2 prosent av alle rørleggere. Holdningsarbeidet bærer frukter og jentene søker seg til oss.

Bli med!

Derfor er det også naturlig for oss å også bygge opp under de gode holdningene som finnes i Oslo Pride og som vi gjerne identifiserer oss med.

Bli med oss på feiringen av ulikhet og individualisme. La oss sammen kvele de usunne lunsjsamtalene og stå opp for likeverd, mangfold og inkludering. Også når Pride-måneden er over – i Oslo nå, i Stavanger i månedsskiftet august/september.