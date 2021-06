Havvind vil bli mindre konkurransedyktig, ikke mer

DEBATT: Havvind vil bli stadig billigere, men det vil også andre fornybare energikilder, som solenergi og vindmøller på land og på sjøbunnen.

Om Danmark velger å bygge ut egen solkraft i stor stil, eller mer vindkraft på land, kan det bli vanskelig å få solgt dobbelt så dyr norsk vindkraft. skriver Bernt Pedersen. Her et solenergianlegg i Solkeborg på 156 dekar, like stort som 22 fotballbaner. Foto: NTB

Bernt Pedersen Sivilingeniør, Stavanger

Ifølge NVEs oppdaterte beregninger av kostnader for kraftproduksjon, koster strømproduksjon fra flytende havvind i dag 116 øre/kWh. Tilsvarende tall fra vannkraft er mellom 35 og 39 øre/kWh. For eksisterende vannkraft verk er det mye lavere.

Enova støttet Hywind Tampen med 2,3 milliarder kroner for en 88 MW utbygging. Det dekket 43 prosent av totale utbyggingskostnader. Utsira Nord er ventet å bygges ut med 1500 MW, altså 17 ganger mer. Flytende havvind blir ikke bygd ut uten solid statsstøtte. Vi kan altså forvente at staten må subsidiere dette med flere titalls milliarder kroner, på et eller annet vis.

Etter hvert vil utbyggingskostnader per kWh falle, men det vil også falle for andre fornybare energikilder. Eksempelvis har prisen for solkraft falt til rundt én femdel del av nivået i 2010, og det er ventet fortsatt bratt fall i kostnader de neste årene. NVE estimerer at bakkemontert solkraft vil falle fra 41 øre/kWh i dag til 20 øre/kWh i 2030. Dette er et moderat anslag tatt i betraktning historisk utvikling.

NVE estimerer samtidig at flytende havvind vil falle til 67 øre/kWh i samme tidsrom. Vi kan altså forvente at solkraft vil koste cirka én tredel av flytende havvind i 2030.

Bunnfast havvind, som er planlagt utbygd i sørlige Nordsjø I og II, er atskillig rimeligere, men er allikevel estimert å være 50 prosent dyrere enn vannkraft i 2030. Så også her er det stort risiko for tap.

Hvis for eksempel danskene velger å bygge ut egen solkraft i stor stil, eller mer vindkraft på land, kan det bli vanskelig å få solgt dobbelt så dyr norsk vindkraft.