Hva er forskjellen mellom Kurt Nilsen og meg?

STØTTEORDNING: Kurt Nilsen er tildelt 13,3 millioner fra Kulturdepartementet for å spre julestemning. Som mottiltak, etter 9 måneder med covid-19 og en lidende artistbransje, sørger Kulturdepartementet for å spre alt annet enn julefred hos utøvende artister.

Jeg kan som Kurt Nilsen, på lik linje med mange flere i bransjen, vise til solgte billetter og spredning av juleglede i byer og bygder flere år på rad. Foto: Jonas Haarr Friestad

Debattinnlegg

Jan Rune Holdhus Lokalartist, lokal låtskriver, standup- komiker, bareier og covid -19 utsatt

Det har i årevis vært både diskutert, og til dels dokumentert, at tildelinger fra Kulturrådet og Kulturdepartementet gjøres på vennskap, kjennskap og favorisering. Med å gi over 13 millioner kroner i støtte til Kurt Nilsens juleturné viser Kulturrådet oss andre, mindre aktører fingeren.

Hva med meg?

Signaleffekten er skremmende. Skal det være forskjell på en intimkonsert for 50–200 personer med Kurt Nilsen i Oslo, og en intimkonsert for 50–200 personer med Jan Rune Holdhus på Hana? Jeg kan, på lik linje med mange flere i bransjen, vise til solgte billetter og spredning av juleglede i byer og bygder flere år på rad. Ofte i juleshow sammen med Kurt Nilsen. Som for øvrig er en fantastisk artist.

Nå handler ikke dette om meg, eller Kurt personlig. Dessverre blir Kurt Nilsen gjenstand for lokale, ukjente og «småfisk»-artisters frustrasjon over Kulturdepartementets nepotisme. Men poenget mitt er at alle som lever av å være artist, til glede for by og bygd, jobber hardt for å få endene til å møtes, er pådrivere i lokalsamfunnet, kan skape (jule)konserter på minimale budsjett og ofte på dugnad.

Lokalt næringsliv som lyd- og lysdesignere, eventlokaler, restauranter med flere får alltid ta del i det vi bringer på bordet med vårt publikum. Ringvirkninger, som det politisk korrekt kalles. Hvor er rettferdigheten i denne tildelingen, som er blåst ut av proposisjoner? Og hvor er Kurt Nilsen sin dugnadsånd?

De som har skal få

Kurt Nilsen, med Petter Stordalen og Jan Fredrik Karlsen i ryggen, har søkt penger og fått dem innvilget. «Intet våger, intet vinner», er det et ordtak som heter. Og ære være det. Men i dette tilfellet står det igjen mange tapere. Det er som å gi millioner i Nav-støtte til Kjell Inge Røkke fordi han tjente mer enn alle oss andre forrige inntektsår.

Du, Abid Raja, du har en stor jobb foran deg. Jeg oppfordrer deg å gjennomgå tildelingsordningene til Kulturrådet og Kulturdepartementet, hvor du skaper både likhet, rettferdighet og et tak for tildelinger. Og når du først er i gang: Rydd gjerne opp i NRK sitt monopol på å bestemme nasjonalt hvilke låter som skal i rotasjon på radioen lokalt. Det være seg lokalt i Rogaland, Agder eller i resten av landet hvor vi finner gode lokale artister. Så blir det kanskje både Kurt Nilsen og juleglede av oss også.

