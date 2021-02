Når er det de unges dag?

DEBATT: Her om dagen så slo det meg – når er det de unges dag? Vi feirer jo mor, far, boller, valentine. Men det måtte rett og slett en verdensomspennende pandemi til før det gikk opp for meg at vår kommende generasjon ikke har sin egen dag. Hallo!

Foto: Shutterstock

Anne Turi Øyan Ormøy

Denne ressurssterke flotte gruppen som det siste året har vist en evne til omstilling og snudd om på sin innstilling. Det har jevnlig kommet henstilling til endring av undervisningsstilling. Flere hadde timebestilling om intervju om toppstilling da arbeidslivet ble presset i ytterstilling. Det førte til en blottstilling og avbestilling, som ga både ny liggestilling og skjerminnstilling.

Hvordan denne gruppen vet å ta vare på hverandre er mer enn en festdag verdig!

Ett år – det oppleves garantert forskjellig i de ulike generasjonene.

Beriket og imponert

Som mor til fem unge mennesker – og gleden ved å følge dem, deres venner og nettverk – må jeg si meg beriket, inspirert og imponert av våre unge dette året og.

Lite ante noen av oss hva vi hadde i vente da dette traff oss for snart et år siden.

På det tidspunkt var en av våre i jobb på andre siden av kloden. Planen var å hente kompetanse og erfaring et par år til i ulike land. Med ett stenger verden ned – og med god hjelp kommer han seg ut og hjem og forlater den karrierereisen i denne omgang ...

Ei var på trappene til å flytte til utlandet med kjæresten. Alt klappet og klart. Han hadde reist. Grensene stengte ...

Så hun som startet i arbeidslivet i ny by – ekstrovert og lykkelig. Som med ett opplever hverdagen fra zoom. Knapt møtt kollegaene, ingen dør å banke på om du lurer på noe ...

Deretter studenten som er i praksis på sykehjem. Dette ble raskt omgjort til mottak for koronapasienter. Hun ble ikledd full smitteuniform, få visste egentlig hva de kunne forvente. Plassert i stormens kjerne. Skolebenken har knapt vært åpen siden dette ...

Yngste startet på studie i Trondheim – skolebyggene har vært mye stengt. Skråtaket i toppetasjen der hybelen er blir både lesesal, sovesal, spisesal, treningssal ... avstand mellom pult og seng er ikke større enn at du lener deg bare litt til høyre så ligger du på puta ...

Garantert flere som kjenner seg igjen i disse historiene. Hendelser i de unges liv fra da dette så brutalt traff oss. Og dette året har det uten tvil skjedd mye med mange!

Fratatt mye

Hvilke møtepunkt finnes for de unge? Holdepunktet for de på høyere utdanningsnivå er eksamen. At man mister fotfeste og humør er aldeles ikke rart. Men hvordan denne gruppen vet å ta vare på hverandre er mer enn en festdag verdig!

Vi «eldre» husker jo ungdomstiden, studietiden og overgangen til jobb som en pulserende epoke, vennskap ble stiftet for livet, fester, kollokviegrupper, reiser, festivaler, sammenkomster, fellesskap, fredagspils med jobben, byturer, kjærestetid ... dette året er de fratatt mye av dette.

Så god morgen til deg du vakre unge menneske – ta av deg munnbindet – se deg i speilet og smil – rop ja – slå deg på skuldra – du er framtidskraften vår – og vi er utrolig stolt av deg. Hvilken endringskraft du er i besittelse av!

30. november

Så uten blygsel foreslår jeg de unges dag, dato 30. november, hvert år. November da det kan være en krevende måned, og min flotte mormor som hyllet ungdommen hadde bursdag da.

Hun ga meg to setninger jeg skulle love å ta med meg på min ferd.

Uttales på trøndersk:

1. Berre ein får verra fresk.

2. Gled deg over de små tinga.

De setningene har vel aldri vært mer gjeldende enn i dag.

Å bli gammel etter hvert med en slik generasjon som dere i hælene: Ren og skjær glede. Framtidskraften vår!