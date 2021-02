Strekke seg mot stjernene?

DEBATT: Et «stjernereservat» er en vakker tanke. Tenk å ligge på ryggen i Sørmarka og se Melkeveien og stjernebildene! Så hvorfor stemte Høyre imot forslaget i Utvalg for miljø og utbygging?

«For all del: Dette er besnærende! Men å plassere et stjernereservat midt i Norges tredje største byområde, hvor vi i tillegg må få med oss alle nabokommunene på veldig strenge og kostbare regler for utendørs belysning, er utopisk», skriver Ingebjørg Folgerø. Foto: Jarle Aasland

Ingebjørg Folgerø Kommunestyremedlem og medlem av Utvalg for miljø og utbygging (H)

Venstre og MDG fikk flertall for et veldig omfattende forslag, som blant annet betyr at Stavanger skal prøve å bli foregangskommune mot lysforurensning, og at man skal se på mulighetene for å «gjøre deler av kommunen til et stjernereservat (f.eks. etter kriteriene til International Dark Sky Association)».

Vi vil definitivt arbeide for å redusere lysforurensningen, men ikke sikte mot å bli godkjent stjernereservat.

Omfattende regler

Vi har studert reglene for å bli et godkjent Stjernereservat. De finnes på www.darksky.org og er svært omfattende. Her er et utdrag:

Reservatet skal være kjernen i et område på minimum 700 km², mens Stavanger kommune bare er 263 km² inkl. alle øyene. Vann (Hafrsfjord, Stokkavatnet, Byfjorden etc.) teller ikke. Det betyr at vi må få med oss Randaberg, Sola og Sandnes kommune, muligens også Time, for å få et område stort nok til å anlegge et godkjent stjernereservat i Sørmarka.

Området skal ha en «naturlig/geografisk form», og det er ikke lov å tegne det taktisk, altså kan vi ikke omgå f.eks. flyplassen, havner, industriområder eller hovedveier.

Reglene for utendørs lysbruk (som lysstyrke, skjerming, lysfarge etc.) skal følges av både offentlige og private i hele det 700 km² store området.

På søknadstidspunktet skal 67 prosent av alt utendørs lys i området være i henhold til regelverket, også privat lys; innen fem år etterpå skal dette være økt til 90 prosent. Dette innebærer utskiftning av lyskilder, skjerming etc. i en enorm skala.

For all del: Dette er besnærende! Men å plassere et stjernereservat midt i Norges tredje største byområde, hvor vi i tillegg må få med oss alle nabokommunene på veldig strenge og kostbare regler for utendørs belysning, er utopisk. Saken som ble vedtatt vil i realiteten bare bety at kommunen pådrar seg utredningskostnader.

Mer realistiske premisser

Høyre stemte for at kommunedirektøren skal se på lysforurensing i et regionalt perspektiv og gå i dialog med omkringliggende kommuner for å utarbeide felles lysforurensingsstrategi for hele regionen. Vi vil definitivt arbeide for å redusere lysforurensningen, men ikke sikte mot å bli godkjent stjernereservat. Vi kan likevel få til et dedikert område for stjernekikking, bare det er på andre, mer realistiske premisser enn det som Venstre og MDG foreslår.

Vi vil heller sikte mot et tilrettelagt stjernekikkingsområde på en av de flotte øyene våre, for eksempel Rennesøy eller Ombo – men langt borte fra byens mange lyskilder, flyplassen, havner og industri. Der kan det bli vakkert!