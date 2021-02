Sykkelvandalisme i Sørmarkas uberørte natur

DEBATT: Det er kanskje forståelig for noen at det er utrolig moro å sykle i skogen i Sørmarka. Men naturinngrepene er det ingen som snakker om.

Her kan både dyr og mennesker skade seg. Foto: Jostein Wetteland

Debattinnlegg

Jostein Wetteland Stavanger

Midt i et friområde for ubekymrede hunder og ikke minst andre dyr er det ramper for sykkelhopp med spikere i råtne planker og annet disse sykkelfantomene har etterlatt seg av alskens rare konstruksjoner.

Nå lurer jeg på når de samme entusiaster, som sikkert har brukt uker på disse konstruksjonene, rett og slett skal ta den dugnaden det er å fjerne de reineste dødsfellene før noen kommer alvorlig til skade? Ja, det er helt sikkert fantastisk, og det gir sikkert en gigantisk opplevelse av både natur og fart, og ikke minst spenning å drive og sykle down hill i Sørmarka. Men for oss som liker å gå i uberørt natur, så vitner dette om vandalisme og det reneste naturvanvidd.

1. juledag traff jeg på en uheldig hundeeier som fortalte at hunden hans hadde satt seg fast i disse sykkelkonstruksjonene. Hunden måtte sy åtte sting i bakfoten, og eieren fikk en veterinærregning på 10.000 kroner.

Men det er ikke bare for hunder disse konstruksjonene er livsfarlige. De er også farlige for dådyr. Ja, de er til og med farlige for mennesker der de står og råtner med rustne spikere midt i byens største uberørte natur- og friluftsområde.

