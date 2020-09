Datasenteret på Rennesøy hjelper ikke bitcoin-gravere

DATALAGRING: Green Mountains datasenter på Rennesøy brukes ikke til bitcoin-graving, slik Christian Munch Hansen skriver i sitt leserinnlegg. Derimot driver vi med datalagring av stor samfunnsnyttig verdi.

Vi har flere norske kommuner som drifter alle sine systemer fra våre fjellhaller, slik at de kan levere effektive tjenester til innbyggerne sine, skriver administrerende direktør i Green Mountain, Tor Kristian Gyland (bildet), i dette innlegget. Foto: Carina Johansen

Tor Kristian Gyland Adm. direktør, Green Mountain

Green Mountain har i dag tre datasenter i produksjon i Norge og har planer for utvidelser. Bakgrunnen for dette er at digitaliseringen brer om seg. I dette innlegget vil jeg rette opp en del feil og misforståelser i det Christian Munch Hansen skrev.

Green Mountains kunder bruker ikke datasentrene til bitcoin mining, slike forespørsler takker vi konsekvent nei til. Kundene våre bruker datasentrene til samfunnskritisk eller driftskritisk infrastruktur og systemer. Vi har for eksempel bankkunder som drifter sine løsninger hos oss slik at deres kunder kan betale med bankkort i butikk eller sjekke saldo via mobiltelefon.

Vi har flere norske kommuner som drifter alle sine systemer fra våre fjellhaller, slik at de kan levere effektive tjenester til innbyggerne sine. I tillegg har vi både store og små, nasjonale og internasjonale tjenesteleverandører som leverer ulike skytjenester til store deler av Norges bedrifter og befolkning.

Digitaliseringen av skolene ville ikke vært mulig uten den datakraft som blant annet er plassert i fjellet på Rennesøy. Alle disse kundene er etablert med egne selskap i Norge og betaler skatt til Norge. Verden trenger datasentre for å oppfylle en rekke viktige oppgaver i samfunnet. Debatten bør derfor dreie om hvor det er mest bærekraftig å lokalisere dem, ikke om deres eksistens i seg selv.

Fjorden har det bra

Ved vårt anlegg på Rennesøy er det benyttet en innovativ og energieffektiv kjøleløsning ved bruk av kaldt vann fra Mastrafjorden. Det er riktig at vi i dag slipper overskuddsvarmen fra anlegget ut i fjorden. Under bygging av anlegget engasjerte vi NIVA (Norsk Institutt for Vannforsking) til å gjøre en miljøanalyse av mulige konsekvenser knyttet til dette. Rapporten sier at dette ikke har noe innvirkning på miljøet. Kjøleløsningen vår er dermed ikke miljøfiendtlig, men derimot meget energieffektiv.

Vi som bransje er veldig opptatt av bærekraft og har i lengre tid jobbet aktivt med ulike løsninger for hvordan vår restvarme kan benyttes. Vi ønsker ikke å bygge et stort og dyrt fjernvarmeanlegg med den infrastruktur vi har på fjernvarme. På grunn av lav strømpris, brukes strøm i Norge i dag i hovedsak til oppvarming. Derfor ser vi på andre mulige løsninger. Lyse har engasjert en gruppe studenter for å se på alternative måter å bruke denne restvarmen., som for eksempel: biogass, landbasert fiskeoppdrett, algefabrikk, insektfabrikk og vertikale drivhus. Dette er i dag nye områder innenfor en bærekraftig utvikling og kanskje noe Norge kan ta en ledende rolle i?

Kull bør fases ut

Det er også uttrykt uro for systemet med opprinnelsesgarantier. Det blir likevel lite relevant å knytte dette direkte til Green Mountain. Vi må selv kjøpe opprinnelsesgarantier for at vi skal kunne dokumentere overfor kundene at vår strøm er fornybar. Systemet er selvfølgelig ikke optimalt. Vi ønsker at kulldrevne datasentre i Europa heller lokaliseres i områder med direkte tilgang til fornybar kraft. Da kan vi skape verdi og utvikling på en av de unike fornybare ressurser vi som land har.

Det er en rekke hensyn å ta når man skal bygge ut en ny datasenterindustri i Norge. Vi debatterer gjerne ulike løsninger, men det er viktig at debatten baserer seg på fakta og ikke et vrengebilde av bransjen.