Vi må lære oss å forstå når mobilen kan brukes og når den må bort

MOBILBRUK: Politikerne mener at vi er mer sosiale når vi ikke har mobil i friminuttene, men det er ikke alle elever som har en stemme stor nok til å invitere seg selv inn i mangfoldet.

Skolen skal forberede elevene på resten av livet. Og resten av livet er det ingen som inndrar telefonen din når det er på tide å konsentrere seg, skriver niendeklassingene. Foto: Nygaard, Wilma Nora D. / NTB scanpix

Celine Thorkelsen 9. klasse, Tastarustå skole

Sabina Snezhanova 9. klasse, Tastarustå skole

Mobilen er safe space for ekstremt mange unge i dag, Man kan selvfølgelig være sosiale via telefoner også. Politikerne har et poeng med at vi ungdommer er altfor lite sosiale, men på ungdomsskolen er vi voksne nok til å bestemme selv om vi vil se på telefonen, eller være sammen med andre.

Skolen skal forberede elevene på resten av livet. Og i resten av livet er det ingen som inndrar telefonen din når det er på tide å konsentrere seg. I tillegg skal de også være i stand til å takle resten av livet. Det innebærer blant annet å forstå når mobilen må legges bort og når det kan være fornuftig å bruke den.

Vi mener at dere kan gå tilbake til de reglene som var og i alle fall la ungdomsskoleelevene få lov til og ha mobil. På barneskolen trenger de ikke få lov til å ha mobiltelefoner.