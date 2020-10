Wigestrand Forlags «motvekt»-bok om klimaendringer er kontroversiell

KLIMABOK: Å la en «klimaskeptiker» anmelde ei bok om eller med klimaskepsis ville ha blitt feil.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Debattinnlegg

Harald Liebich Lærebokforfatter, Hjelmeland

Det er greit at forlegger Øyvind Wigestrand vil forsvare sin utgivelse av boka «Motvekt – fakta om klima» når boka får kritikk. Jeg hadde trodd at det var innholdet i boka som ville bli hovedsaken i forsvaret av boka. I stedet rettes kritikk mot Aftenbladet og mot undertegnede som skrev en omtale.

Utgangspunktet

En bok som bagatelliserer den globale oppvarmingen er kontroversiell, blant annet fordi intet vitenskapelig miljø i verden står for en slik vurdering. Omtale av en slik bok kan ikke gjøres uten å ha et klimafaglig utgangspunkt, og det utgangspunktet kan ikke være nøytralt. Mitt utgangspunkt var FNs klimapanel (IPPC) vurdering av klimautfordringen.

Boka lister opp 60 ankepunkter mot klimavitenskapen i tur og orden, men en lenke er ikke sterkere enn sine svakeste ledd. Jeg etterlyste blant annet en grundigere begrunnelse for framstillingen av CO₂-utslippene som harmløse.

I stedet for å forsvare bokas innhold, velger Wigestrand å fokusere på meg som anmelder. For å gjøre det, trekker han inn et sitat fra en kronikk som ble publisert på Forskning.no om skepsis til klimavitenskapen. Hvis dette sitatet skulle diskvalifisere meg som anmelder, vil jeg oppfordre leseren selv å vurdere hele kronikken på Forskning.no (www.forskersonen.no/klima-kronikk-meninger/selektiv-skepsis-til-vitenskapen/1753896).

Jeg har publisert flere innlegg i Aftenbladet om klimautfordringene og har fått kraftig motbør i kommentarfeltene, og det mangler ikke på personangrep. Disse kommentarfeltene domineres av personer som er skeptisk til Norges offisielle klimasyn (slik det kommer til uttrykk i Parisavtalen).

«Klimaskepsis» er en upresis betegnelse, men betegnelsen er innarbeidet i språket, og det eksisterer ikke noe alternativ for tiden. Og skeptikerne er en variert gruppe: Det finnes skeptikere som simpelthen betrakter klimafølsomheten som mye lavere enn IPCCs budskap, og det finnes skråsikre skeptikere som kategorisk avviser enhver CO₂-påvirkning av global temperatur (altså ned mot null følsomhet).

Like sikkert som evolusjonen

I den vitenskapelige verden eksisterer det likevel ikke to klimafaglige leirer i synet på klimafølsomheten. Klimavitenskapen er nå like sikker i sin sak om global oppvarming som biologien er på evolusjonsteorien.

Forsker James Powell har analysert 11.602 vitenskapelige artiklers som handler om klima, publisert i 2019. Disse artiklene er fagfellevurderte og publisert i anerkjente tidsskrift. Ingen av disse artiklene bestrider at CO₂-utslippene vil øke klodens temperatur på en uforutsigelig måte.

Å la en «klimaskeptiker» anmelde boka ville ha blitt feil.