Det har i flere år vært en stor debatt omkring lokalisering av et nytt tinghus i Stavanger. En tid var Stavanger stasjon det eneste aktuelle alternativet. Siden har et nybygg på Nytorget vært aktuelt og derved også lagt en effektiv hindring i veien for opprusting av dette unike området.

Lagårdsveien har også vært vurdert som et godt og, ifølge den siste konsekvensutredningen, det absolutt rimeligste alternativet.

10 år er lenge å vente

Bekhuskaien ble etter nevnte utredning, kraftig utropt som det klart foretrukne alternativet. Det eneste negative med denne lokaliseringen, var en veldig lang tidshorisont før et nytt tinghus kan være ferdig. 10 år er lenge å vente!

Byplanmessig er det helt uforståelig at en lukket institusjon som et tinghus skal lokaliseres på en av byens kremtomter slik Bekhuskaien vil bli, etter at ferjetrafikken avvikles som følge av Ryfast.

En helt annen mulighet, som så langt ikke har vært fremme i debatten, er å la tinghuset bli der det i dag er – topp renovert og oppgradert til dagens standard og krav, og også påbygget etter behov.

Sentralt

Dagens tinghus er et flott bygg og ligger sentralt til. En god arkitekt kan sikkert gi forlag til gode løsninger for å møte aktuelle krav og romprogram for et nytt tinghus.

Selvsagt vil det kreve at tinghusets aktiviteter i en byggeperiode flyttes til andre lokaler. Med dagens overflod av ledige kontorlokaler i regionen, bør akkurat det å finne passende lokaler for retten i ett eller maksimalt to år, være det minste problemet.

Se hva som i dag skjer med Hotel Atlantic, topp oppgradert i løpet av ett år. Alt er nytt utenom selve råbygget. Helge Bjørnestad og hans kolleger, samt mer eller mindre frivillige besøkende, kan da glede seg over nye og tidsmessige lokaler med mulig innflytting allerede 1. januar 2020.