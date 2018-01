CO₂-fangst og -lagring er det eneste alternativet vi har nå

Klimaendringene er kanskje den aller mest alvorlige utfordringen verden står overfor. Global oppvarming fører allerede til ekstremvær og klimaforandringer som truer matsikkerhet, fører til spredning av farlige sykdommer og driver mennesker på flukt. Dersom ikke verdens utslipp av klimagasser reduseres dramatisk, vil klimaendringene tilta i styrke. Norge og 197 land har gjennom Paris-avtalen forpliktet seg til å stanse den globale oppvarmingen før den når 2 grader. Skal vi nå det målet, må globale CO₂-utslipp reduseres med 50–70 prosent inne innen 2050. Da trengs CO₂-fangst og lagring, i stor stil.

Skal vi […] begrense global oppvarming til 1,5 grader, mener IEA at CO₂-fangst bør stå for 23 prosent av de globale utslippsreduksjonene.

FN og IEA: Nødvendig og avgjørende teknologi

Klimadebatten er komplisert. Vi vet ikke alt som er å vite om jordas klimasystem, men verdens fremste forskere vet nok til å konkludere med at temperaturen stiger, og at menneskeskapte utslipp av drivhusgasser er en viktig årsak.

På samme måte vet vi ikke alt vi gjerne skulle vite om hvilke tiltak som trengs for å få ned utslippene raskt nok til å nå togradersmålet. Men verdens fremste forskere på klimatiltak vet etter hvert ganske mye. Derfor er det verdt å lytte når samstemte kunnskapsmiljøer, fra FNs klimapanel til Det internasjonale energibyrået (IEA), slår fast at CO₂-fangst og lagring er en nødvendig og trolig avgjørende klimateknologi. Jeg har ikke sett en eneste seriøs analyse av hvordan verden skal nå togradersmålet som ikke forutsetter omfattende bruk av CO₂-fangst og lagring.

Hvor mye er «omfattende»? Sammen med økt bruk av fornybar energi og mer energieffektivisering er CO₂-fangst og lagring det tredje «store» klimagrepet som FNs klimaforskere og IEA peker på. I IEAs tograderscenario står bruk av CO₂-fangst og lagring for 15 prosent av samlede utslippskutt fram mot 2050. Skal vi strekke oss lenger og nå ambisjonen fra Paris om å begrense global oppvarming til 1,5 grader, mener IEA at CO₂-fangst bør stå for 23 prosent av de globale utslippsreduksjonene.

Vi er ikke i rute til togradersmålet − tvert om styrer verden mot globale oppvarming på 5–6 grader dersom utslippene fortsetter å øke.

Mer fornybar ikke nok

CO₂-fangst og lagring er avgjørende fordi teknologien er den eneste vi kjenner som gjør det mulig å fjerne CO2 fra store utslippspunkt. Industrien står i dag for en fjerdedel av globale klimagassutslipp. Mange av disse utslippene lar seg ikke fjerne ved å bytte fossil med fornybar energi. Selv med solceller på takene vil verdens fabrikker fortsette å slippe ut CO2 fra produksjonsprosessene. Bare med CO₂-fangst og lagring kan vi få disse utslippene bort. Industriutslipp er alene nok til å torpedere togradersmålet. Derfor må vi investere i CO₂-fangst.

Likevel, spredningen av teknologi for CO₂-fangst og lagring går for sakte. Selv om det finnes 17 ferdig utviklede fullskala CCS-prosjekter i dag, to av dem – Snøhvit og Sleipner – i Norge, går utrullingen av CO₂-fangst mye saktere enn det som er nødvendig. Det framstilles ofte som en seier for fornybar energi. I realiteten er for svak internasjonal innsats for CO₂-fangst et tap for klimaet. Den fantastiske veksten i fornybare energi er noe av det mest positive som har skjedd i verden på mange tiår. Likevel er den ikke nok til å hindre at de globale utslippene av klimagasser øker. I 2017 gikk CO₂-utslippene opp med 2 prosent på verdensbasis.

Vi er ikke i rute til togradersmålet − tvert om styrer verden mot globale oppvarming på 5–6 grader dersom utslippene fortsetter å øke. For få land vektlegger CO₂-fangst og lagring i sine nasjonale forpliktelser gjennom Paris-avtalen. Det er en viktig årsak til at FNs miljø- og utviklingsprogram, UNEP, beregner at klimaforpliktelsene statene i dag har rapportert inn ikke er nok til å nå togradersmålet. Selv om alle politikere i alle land holder alt det har lovt på klimafeltet, vil vi likevel se global oppvarming på 3-4 grader, med de alvorlige følger det vil få for mennesker og miljø.

Vegen til Paris-målene er lang. Vi trenger alle løsninger som kan bidra til å stanse klimaendringene før det er for sent.

Uansvarlig å la være

Vi kan ikke med sikkerhet slå fast hvordan framtidens teknologi vil utvikle seg. Kanskje vil det dukke opp løsninger som fungerer mye bedre enn de klimateknologiene vi i dag kjenner til. Det vil være et gode. Mer forskning på og fullskala-utvikling av flest mulige klimateknologier vil være den viktigste måten vi kan lære mer og utvikle enda bedre løsninger. Men å la være å satse på de klimaløsningene vi vet fungerer, fordi vi håper at det dukker opp en redning helt på tampen, vil etter mitt syn være grovt uansvarlig. Vegen til Paris-målene er lang. Vi trenger alle løsninger som kan bidra til å stanse klimaendringene før det er for sent.