Når oljealderen startet så visste vi ikke at brenning av olje førte til at vi kokte kloden. Vi kan derfor ikke bære nag til de som var før oss, tvert imot, vi kan være stolte av hvordan verdiene er blitt forvaltet. Stolte av våre oljearbeidere.

Norsk vårgytende sild ble nesten utryddet på 70-tallet, før vi gjennom streng regulering sikret artens overlevelse. Når hvalfangstskutene i sørishavet dro hjem til Norge for siste sesong, så meldte de om tomt hav. Hvalfangstæraen var over. Ut fra ren flaks unngikk vi nordmenn å utrydde verdens største pattedyr og den enormt viktige silda. Vi stanset akkurat i tide. Når det gjelder klimaendringene kan vi ikke basere oss på flaks. Vi må basere oss på å snu i tide.

Har kunnskap til å snu i tide

Forskerne mener vi har funnet fem ganger mer fossil energi enn det vi kan forbrenne uten å skape en klimakatastrofe. Dette må vi ta inn over oss. I motsetning til sildefisket og hvalfangsten har vi i dag kunnskap til å snu i tide. Det eneste som mangler er vilje.

Selv om det er funnet fem ganger mer fossile brensler enn det vi kan brenne, vil de andre partiene bruke ressurser på å lete etter mer. Og det er statens ressurser som brukes. Leteboring fører til store skattefradrag og staten tar hoveddelen av risikoen. I en tid hvor verden er i ferd med å gjøre seg uavhengig av olje så ønsker de fleste av partiene å bruke statlige ressurser for å finne mer olje som skal utvinnes om 10-20-30 år. De fleste oljeanalytikere er enige om at i et slikt tidsperspektiv så vil verdens behov for olje falle, og dersom vi overholder Parisavtalen, vil behovet for olje i verdensmarkedet falle dramatisk. Vi stiller da spørsmålet: Hvorfor lete etter mer når vi har funnet for mye?

Regjeringen, Ap og Sp med flere vil fortsette den norske oljealderen som om ingenting er skjedd. Det er visjonsløst. Det er pinlig. Oljealderen vil straks ta slutt med eller uten MDG. Det som er forskjellen, er at vi ønsker en styrt, politisk avvikling for å sikre innfasing av nye arbeidsplasser og sikre velferdssamfunnet.

Min kone jobber i oljeindustrien. Det er også for henne jeg er med i De Grønne. Ved å omstille oss nå kan hennes arbeidsplass rettes mot grønnere næringer og dermed reddes. Vi har kunnskap og erfaring til å bli verdensledende innenfor områder som automasjon og roboter, offshore-installasjoner (for eksempel havvindmøller) og romfart og teknologi i tilknytning til den nye, elektriske bilindustrien. Eller hva med teknologi i forhold til havbruk og dyrking av alger til mat, fôr og energi? Eller det mest åpenbare: Videreforedling av tre til nye produkter.

Gripe mulighetene

Det er altså et hav av muligheter, og disse mulighetene må vi gripe. Det gjør vi best ved å ta de subsidiene som i dag går til oljeindustrien, og vri dem over til disse teknologiene. Vi må gå fra en svart økonomi til en grønn økonomi. Så la oss takke for oljen som var, se fremover og ta vare på den fremtiden som ligger foran oss.