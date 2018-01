I en oppsiktvekkende klar lederartikkel i Aftenbladet 22. januar retter avisen flengende kritikk mot Fremskrittpartiets leder og landets finansminister Siv Jensen for hennes og ledende partifellers håndtering av en rekke seksuelle overgrep som sentrale Fremskrittsparti-politikere har innrømmet eller blitt dømt for.

Det gjelder Terje Søviknes som skjenket og hadde sex med en 16 år gammel jente på landsmøtet i FpU, Trond Birkedal som filmet unge FpU-gutter i dusjen, og nå sist leder i justiskomiteen Ulf Leirstein som ønsket trekantsex med en FpU-gutt på 15 år.

Som lederartikkelen påpeker, har Siv Jensen og tidligere generalsekretærer i Frp og FpU mottatt varsler/meldinger i alle sakene, men unnlatt å gripe inn.

(Tidligere generalsekretær i Frp Finn Egil Holm har i en presisering i Aftenbladet 24.1. avvist at han er blitt informert om Ulf Leirsteins trekantsex-forslag; Red.anm.)

Kollektiv hukommelsessvikt

Når de i dag blir konfrontert med dette, lider de alle av kollektiv hukommelsessvikt. De benekter ikke at de kan ha blitt varslet, men husker det ikke. Dermed blir de uangripelige og kan nekte for at de har noe ansvar for det som de alle i dag innrømmer er en svært kritikkverdig håndtering av sakene.

Det står selvsagt ikke til troende at Siv Jensen og hennes medhjelpere alle lider av hukommelsestap i denne typen saker. En ekspert på hukommelse uttalte i Dagsnytt atten (etter et innslag om Aftenbladets lederartikkel; red.mrk.) at var det noe vi husket, så var det hendelser som var oppsiktsvekkende/usedvanlige og preget av sterke følelser. Pikant og forbudt sex hos sentrale politikere i eget parti må sies å oppfylle begge disse kriteriene. Det er dermed ikke kollektivt hukommelsestap det er snakk om, men systematisk løgnaktighet.

Uangripelige

Det å fraskrive seg ansvar og dekke seg bak at en ikke husker, er blitt en stadig vanligere kommunikasjonsstrategi blant toppledere i næringsliv og politikk. Selvsagt fordi den er så effektiv, man benekter ikke at de beklagelige hendelsene kan ha funnet sted, men selv husker eller visste man ingenting og blir dermed uangripelig. Dette var vellykket for Enger i korrupsjonssaken i Yara, og har hjulpet Siv Jensen fra Søviknes via Birkedal til Leirstein. Men når sannheten slik blir dekket bak kommunikasjonskonsulentenes råd om det systematiske glemselens slør, reduseres kanskje ansvar, men blir da også løgnen borte?

Vært en vekker

Internasjonal politikk har de siste årene blitt mer og mer preget av usannheter og falske nyheter spesielt fra høyrepopulistiske ledere i land som Polen, Ungarn og Trumps Amerika. Norge har i hovedsak stått utenfor denne utviklingen. Moral og ansvarlighet har vært viktig i vårt politiske liv. Likevel har #metoo-kampanjen også hos oss vært en vekker. Og har ført til at både Trond Giske, Kristian Tonning Riise og Ulf Leirstein har måttet trekke seg fra viktige politiske verv.

Siv Jensen er ingen overgriper, men hun er en politiker som ikke er redd for å bruke løgn om det tjener henne politisk. Dette er faktisk også et sentralt poeng i konflikten hennes med tidligere direktør Meyer i Statistisk Sentralbyrå.

Ikke se, ikke høre, ikke huske

Statsminister Erna Solberg har de siste dagene framstått med krav om åpenhet og transparens som viktige verdier i regjeringens politikk. Disse kravene gjelder tydeligvis ikke for hennes finansminister som ikke er tilgjengelig i debatter om sin håndtering av Leirstein-saken, og som synes å ha som sine viktigste verdier: Ikke se, ikke høre, ikke huske. Hun og partiet håper tydeligvis at saken skal gli over og glemmes. Det er derfor viktig at mediene fortsetter sin kritiske journalistikk.

I alle sammenhenger i livet er spørsmål om løgn og sannhet, ansvar og tillit sentrale. All politikk bygger på tillit. Ved valg gir vi våre politikere makt i tillit til at de sannferdig gjennomfører det de har lovet. Kan statsministeren fortsatt ha tillit til Siv Jensen og Fremskrittspartiet som så systematisk opptrer løgnaktig i vanskelige overgrepssaker? Eller er det nå på tide å gjøre en vri på Sivs avskjedshilsen til Jens i 2013, og si «morna, Siv!»?