Regjeringen er tydelig på at den vil ha mer privatisering og åpner opp for en massiv konkurranse om offentlige midler. Med Venstre i regjering blir det mer privatisering, kommersialisering og konkurranseutsetting.

Ikke kjent for å lytte

Jeløya-erklæringen sier ikke noe konkret om betydningen av et organisert arbeidsliv, trepartssamarbeid og kollektive, nasjonale tariffavtaler. I en tid hvor deltidsjobber og usikker tilknytning til arbeidslivet er et stort problem, velger regjeringen å liberalisere og svekke arbeidstakernes rettigheter. Noe som kanskje ikke er en stor overraskelse når Frp og Venstre skal styre sammen. Ingen av dem er kjent for å lytte, verken til arbeiderne eller deres organisasjoner.

Sosial dumping nevnes ikke, og vi undres på om regjeringen virkelig mener det den sier om at de ønsker en styrking av det organiserte arbeidslivet. De kunne for eksempel ha vist godviljen ved å øke fagforeningsfradraget som har stått på stedet hvil siden 2013.

Noe som betyr at verdien av det har gått ned hvert eneste år. Isteden sier regjeringen at den vil fortsette arbeidet med å «modernisere og tilpasse arbeidsmiljøloven». Vi vet at de ikke inviterer fagbevegelsen til å være med på dette arbeidet, og i forrige regjeringsperiode betydde «moderniseringen» mer utrygghet og dårligere vilkår for arbeidstakere flest.

Opposisjonspartiene må stå sammen

Høyre-, Frp- og Venstre-regjeringen lover nye skattekutt. Skattekuttene vil ramme kommunene, velferdstjenestene og fellesskapets økonomi. Fagforbundet oppfordrer opposisjonspartiene på Stortinget til å stå sammen og sørge for at regjeringen ikke får gjennomført den usosiale politikken sin.