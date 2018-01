10. januar 2017 behandlet Stortinget en melding fra regjeringen (Meld. St. 8). Høyre og Frp, sammen med Senterpartiet og Krf, gikk enstemmig inn for fortsatt pelsdyrhold i Norge. Ett år senere går Høyre og Frp inn for en styrt avvikling av næringen. En bærekraftig eksportnæring og ca. 400 arbeidsplasser forhandles bort for å få et tettere samarbeid med Venstre.

Jeg har nå meldt meg ut av Høyre.

Man må gi

Til Aftenbladet 16. januar uttaler statsministeren: «For flertallet i Høyre var det krevende med pelsdyr. Tredeling av permisjon er også det. Det var ikke vår idé at vi skulle utvide alkoholgrensene. Men det er jo en gang sånne saker man må gi når man sitter og forhandler. «Hva sier du til sinte pelsdyrbønder i Rogaland?» spør Aftenbladet. «Nå har det vært mange år hvor det har vært et krav om at de skal omstille seg og levere bedre. Gradvis har vi stilt strengere dyrevelferdskrav. Jeg tror faktisk at nå, på et tidspunkt, vil det være vanskelig å møte kravene vi har satt til dette. Da er det mer ryddig at man sier at dette er en næring som ikke skal være her i Norge i framtiden, men så gir vi en god omstillingsperiode, og vi skal lage gode tiltak for den omstillingen», sier Solberg. (uthevingen er foretatt av meg)

Gjensidig tillit

Medlemskap i et politisk parti bør baseres på gjensidig tillit og forutsigbarhet. Etter dette sviket, denne «hestehandelen», spør jeg: Har Høyres og Fremskrittspartiets velgere fortsatt tillit til partiene sine? Kan dere fortsatt være medlemmer i et politisk parti som den ene dagen sier ja, for så neste dag å si nei? Jeg har nå meldt meg ut av Høyre. Samme dag fikk jeg e-post fra Høyre der utmeldelsen blir bekreftet mottatt og, jeg siterer, «Høyre var tydelig på at vi ønsket å ha med alle de fire borgerlige partiene i et samarbeid. Det betyr at når forhandlingene skal gjennomføres i etterkant så vil det alltid være saker som også Høyre må gi seg på. I dette tilfellet var det altså pelsdyroppdrett». I dette tilfellet var det altså pelsdyroppdrett! Hva blir neste tilfelle? Neste «sak»?

Sviktet velgerne

Ved stortingsvalget høsten 2017 fikk 72 personer fra Høyre og Fremskrittspartiets velgernes tillit og fast plass på Stortinget. Noen av disse kom med i regjeringen. De har sviktet velgerne og har ingen tillit lenger. Men hva med de andre? Synes de det er ok å sitte på Stortinget som medlemmer i partier som skifter mening over natten og forhandler bort en bærekraftig eksportnæring med om lag 400 arbeidsplasser? Jeg bare spør?