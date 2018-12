Debatten om framføringen av Romeo og Julie har gått høyt i teaterinteresserte kretser. De som hadde ventet seg det gamle Verona og den berømte balkongen som Julie sto på, var dypt rystet. Ikke minst var de rystet over at scenen var full av det de kalte søppel, dvs. hauger med pappesker som skuespillerne stavret seg over.

Hva foregår?

Vi andre, som også er glad i teateret, har ikke savnet balkongen, men har lurt på hva det er som foregår. Vi tåler godt en del eksperimentering, men hva er det som egentlig foregår? Jeg – som langt fra er noen teaterkjenner – tror at den gode Shakespeare fremfor alt ønsket å få oss til å tenke på kjærligheten og kjærlighetens kraft – og at alt annet var uvesentlig. Og i den forbindelse er det lett for oss å skjønne regissøren når han legger pappesker på scenen og sløyfer balkongen. Han vil vi skal forstå at dette er uvesentligheter sammenholdt med kjærligheten.

Ubeskrivelige grusomheter

For er ikke kjærligheten det aller viktigste? De som husker Stavangers store Polen-innsamling i ti år fra 1981, da vi sendte i alt 165 fullastede, store trailere med hjelpeutstyr – babymat og babyutstyr foruten masse medisinsk utstyr, symaskiner, klær og sko og i tillegg sørget vi for transport av ca. 40.000 private pakker, vil vite at den som ledet mottaks- og fordelingsapparatet i Elblag, var domprost Jozefczyk. Som ung teologistudent og senere som offiser deltok han i Warszawa-oppstanden i 1944 hvor han opplevde ubeskrivelige grusomheter fra de tyske nazistenes side.

Min kone hadde alltid vært opptatt av religiøse spørsmål, og diskuterte en gang med Jozefczyk hvor hun spurte ham: Hvem eller hva er Gud? Han svarte: Kjærlighet, bare kjærlighet. Ikke en moraliserende, straffende Gud.

Likegyldighet

Jeg tenker også på Elie Wiesel, fredsprisvinneren, som sa – etter min hukommelse – da han ble spurt om hva han mente var menneskenes verste egenskaper: «Det verste er ikke hat og grusomhet, men likegyldighet». Dette sa altså han som kom til Auschwitz i 1944, som 15-åring. Han opplevd at nesten hele hans familie ble drept der, kort etter ankomsten, mens hans far døde i Buchenwald da unge Elie desperat forsøkte å finne vann til ham. Grusomhetene skjedde uten at stormaktene grep inn. Han fremhever altså vår likegyldighet overfor andre og deres problemer, kort sagt vår mangel på kjærlighet.

Dette bør vi alle tenke på i denne bugnende førjulstid.