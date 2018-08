Vi er alle enige om at det trengs et kollektivløft i regionen, men dette handler egentlig om hvem som skal betale. Så da sitter jeg og forsvarer en løsning – bompengeringen – som jeg egentlig var motstander av, mens andre sitter og kritiserer den samme løsningen – som objektivt ikke er så ille – altså hadde dere fått den gratis, hadde dere jo tatt i mot. Men siden det ble som det ble, så hevder dere at Bussway er det mest idiotiske siden DAB+ og Cherry Coke.

De har lært nå

Og dere vet at de lyskryssene i Hillevåg ikke blir gjentatt i resten av busswayen, sant? Resten blir bedre. De har lært nå. De kutter den muligheten til å krysse veien over alt – og tar dermed bort dette problemet. Bussway i seg selv er egentlig ikke en dårlig idé, hovedproblemet med en slik løsning er at det er veldig vanskelig å få Stavangerfolk til å sette seg på en buss. Det er litt skam forbundet med det. Litt som at det bare er Mexicanerne som kjører buss i Houston. Hvorfor sitter man her, liksom? Har man drukket? Er automobilen på verksted? Har man mistet lappen, stakkars?

Jeg sitter her i sentrum og blir ikke rammet en pøkk av dette. Da er det enkelt å skjønnmale alt, og vise moralsk overlegenhet i forhold til miljøvern og påpeke uvilje til endring hos alle andre. De som blir rammet, peker på skjevheter, urimelighet og overambisiøse målsetninger som medfører mer bompenger. Det er ikke feil å hevde slike ting. Det gir mening.

Kunne vi låne pengene?

Men hva er alternativet egentlig? Kunne vi lånt pengene, bygget først – og så i 2023, når vi hadde europas feteste bussvei, og gode alternativer for de fleste – startet denne innsamlingsaksjonen? Kjør buss eller vær en drittsekk, liksom? Da ville uansett elbil-andelen vært så høy at pompengene såvidt ville rukket til å lønne styremedlemmene i bomselskapet. So what? Vi hadde oppnådd det vi ønsket og kunne lagt dette på skatteseddelen. Kunne sikkert fungert bedre.

Det å påtvinge en region å velge alternativ reise til jobben – før alternativet virker fristende – er uansett en pedagogisk utfordring av dimensjoner. Kombinert med rødlysbonanza i Hillevåg og stadige meldinger om at den opprinnelige kostnadsrammen bare var et tøysetall de diktet opp, så blir dette en nesten umulig sak å selge inn til befolkningen. Tar man noe fra noen, så får man ikke et smil tilbake med det første.

Det blir suverent

Da er enklere å hevde at teknologien uansett vil redde oss. Det er mange som hevder det. Det er ikke feil å være teknologioptimist. Jeg tror f.eks. at alle utfordringer knyttet til energiproduksjon vil løses av teknologien i min levetid. Det er bra. Bare tenk på hvordan afrikanske land snart kan leve gode dager med eksport av solcelleenergi. Det blir suverent. Bilparken blir sakte, men sikkert elektrifisert. Det løser utfordringer knyttet til utslipp ved bruk, ikke ved produksjon, så en større seier for miljøet enn klimaet på kort sikt, men uansett bra.

Vi skriver ting vi ikke tror på selv, leter febrilsk etter statistikker som understøtter våre syltynne påstander og kaller hverandre rasister og miljøidioter uten bakkekontakt.

Krangler på Facebook

Snart kommer solid-batteriene som lades på 10 sekunder. Da blir alt bedre. Men – kan vi fortsette som før selv om teknologien redder oss? Det finnes en annen klan som tror at redningen er at vi alle blir mer miljøvennlige i alt vi foretar oss. At forbruket reduseres. At vi spiser mindre kjøtt og mer grønnsaker. At vi slutter å reise verden rundt hver ferie og langhelg. At vi har med handlenett på butikken, lapper klærne våre og begynner med sugerør av papir og lager fredagstaco av insekter. Disse har også rett, men så var det dette med å gjøre gode valg frivillig. Ser liksom ikke for meg at alle plutselig skjerper greiene. Om så Amsterdam og Indonesia forsvinner i havet og biene dør, liksom. Folk flest klarer ikke å ta gode valg på vegne av seg selv en gang, langt mindre gjøre frivillige oppofrelser for felles beste. Så finnes det en gruppe som mener vi bare kan ture på som før. Pumpe opp oljen før den blir erstattet av Musk-batterier og grønn velferdsteknologi. Melke denne gullkalven mens vi har den.

At våre utslipp er en dråpe i havet og at så lenge India, Kina og Brasil ikke skjerper greiene, så er det liksom ikke noe vi kan gjøre fra eller til. Disse har også rett. Men det blir håpløst feil. Så hva gjør vi. Jo, vi krangler på Facebook. Vi finner eksempler på at den andre tar feil. Vi skriver ting vi ikke tror på selv, leter febrilsk etter statistikker som understøtter våre syltynne påstander og kaller hverandre rasister og miljøidioter uten bakkekontakt.

Bør være mulig

Kanskje går temperaturen opp, kanskje ikke. Kanskje får vi verdens flotteste bussway, kanskje ikke. Kanskje burde vi fått staten til å ta regningen, kanskje ikke. Jeg tenker at uavhengig av finansieringen så skjer det potensielt noe bra her nå. Men de som har hatt ansvaret for å selge dette inn til befolkningen, har sviktet. Nå blir dette blytungt å dra, kanskje umulig. Men det burde vært mulig. Bussway er ikke bybane, men det er jo det nest beste vi kunne få til. Bussway er ikke DAB+ og Cherry Coke.