Debattanten og oljepensjonisten Ivar Sætre har vært på banen igjen med nytt knippe illustrerende eksempler på klimafornekteres misledende bruk av selektivt utvalgte mer eller mindre seriøse data.

I sitt angrep på en Aftenblad-leder (25. juli) om sammenhengen mellom klimaendringer og ekstremvær oppgir Sætre (papirutgavens debattsider 27. juli) ikke hvor han denne gangen har plukket kirsebærene sine. Unntaket er en henvisning til den danske polarportalen.dk, i forbindelse med polhavisen. Her går han seg til gjengjeld helt vill. Sætre oppgir at havisvolumet (areal ganger tykkelse) i Arktis 24. juli i år var tusen ganger større enn i virkelighetens verden. Og at dette hinsides volumet er større enn ifjor og forfjor («men litt lavere enn i 2014»). At utbredelse og volum i de nevnte årene stort sett er rekordlavt i forhold til langtidstrenden, hører vi ingenting om.

Amerikanske National Snow and Ice Data Centers løpende nett-oppdateringer av polhavisen er en god kilde for interesserte.

Vokser Grønlandsisen?

På Sætre kan det høres slik ut. Han viser til en økning på 600 gigatonn is (snø) siden september i fjor, men underslår effekten av avrenning fra overflatesmelting og iskalving fra marinbaserte breer. Denne smeltesesongen har så langt vært ganske moderat, men fasiten må vi avvente. Ifølge NASA har Grønland i snitt mistet 286 gigatonn is årlig siden 2002. Det tilsvarer omtrent to tredeler av vanninnholdet i Skagerrak og er en kraftig økning fra tiårene før. Sætre bagatelliserer og trivialiserer strømmen av varmerekorder fra hele verden. Fra en satellitt-basert måleserie luker han ut et angivelig sammenfall i global juni-temperatur i 1987 og 2018. I 30 års-perioden har planetens gjennomsnittstemperatur (på bakken) økt med cirka 0,6 grad. Selv i en geologisk tidsskala er den raske og farlige temperaturøkningen kloden nå gjennomgår, i hovedsak på grunn av vanvittige klimagassutslipp fra fossil forbrenning, nærmest uten sidestykke.

Fullstendig verdiløs sammensausing

Ellers bør Sætre kontakte USAs kanskje fremste orkanekspert Kerry Emanuel ved Massachusetts Institute of Technology for en noe annen versjon enn sine påstander om jevn nedgang i orkaner som har truffet USA siden 1900 og status quo for de kraftigste uværene.

Sammensausingen han gjør av dødsfall fra alskens naturkatastrofer og kollisjoner (!) det siste hundreåret er fullstendig verdiløs i klimadebatten. Skytingen på FNs klimapanel og omfavnelsen av klimaskeptikeren Bjørn Lomborg er helt som forventet.