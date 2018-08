Ikke alle barn i Stavanger får delta på fritidsaktiviteter

Foreldrene mine syntes kanskje ikke alltid det var like gøy å kjøre meg på fotballturneringer grytidlig i helgene, men det var aldri et spørsmål om jeg kunne delta. Heldigvis er de fleste barn som vokser opp i dag, like heldige som meg, og får delta i fritidsaktiviteter. Men dessverre finnes det også barn som ikke har samme muligheten til å delta, og det er ikke tilfeldig hvem som faller utenfor.

Barrierene som gjør at mange barn ikke deltar på fritidsaktiviteter er blant annet penger, fordommer, mangel på informasjon og tilrettelegging.

1997 barn

I Stavanger vokser 1997 barn opp i familier med dårlig råd, dette tilsvarer 8 prosent av barna i kommunen. Disse barna vet hvordan det er å ikke få være en del av fellesskapet. Barn vi har snakket med andre steder i landet forteller at «det å være fattig i rike Norge, er flaut og vanskelig». Andre barn har fortalt oss at de har mistet venner fordi de ikke har mulighet til å gjøre de samme tingene som de andre barna. Noen sier at de later som de ikke har lyst til å spille fotball eller gå i en bursdag, fordi de vet at foreldrene ikke har penger til å betale for det.

I Stavanger kommune bor det også barn med funksjonsnedsettelser. Disse barna møter ulike hindringer for å kunne delta på lik linje med andre barn.

Lag gratis møteplasser hvor alle barn og unge kan delta.

Mangel på informasjon

Barn og unge som er nye i Norge og som blir bosatt i Stavanger, får ikke alltid informasjon på et språk de eller foreldrene forstår. De får ikke vite om mulighetene til å delta.

Et fritidstilbud for alle er viktig. På fritidsarenaen treffer barn venner, bygger nettverk, finner ut av interesser og utvikler evner. Barn deltar på fotball, dans, korps, speider, turn eller ishockey. De er aktive i fritidsklubben, de opplever mestring og har det gøy. Dette er positivt for barnas helse og bra for oss som samfunn. Derfor er det så viktig at alle barn får være med.

En rapport fra Hordaland fylkeskommune viste at barn som ikke deltok på fritidsaktiviteter, sa de var mer ensomme enn barn som fikk delta. Det er grunn til å tro at dette også gjelder for barna i Stavanger.

I Barnekonvensjonen står det at alle barn har rett til lek og fritid, uansett hvem de er og hvor de kommer fra. Fritidserklæringen som regjeringen har initiert, slår fast at alle barn og ungdom i Norge skal ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. Stavanger kommune skal oppfylle Fritidserklæringen, og sørge for at alle får delta.

Mye positivt

Vi vet at det allerede er mye positivt som blir gjort i Stavanger for å inkludere barn i et fritidstilbud. For eksempel vet vi at Stavanger kommune i fjor vedtok at ordningen «fritid for alle» kom til å bli videreført de neste årene. Dette er en ordning som har mål å tilby barn fra lavinntektsfamilier et tilbud. Dette syns vi er et supert tiltak!

Noen av de generelle rådene vi i Redd Barna gir til norske kommuner er å lage gratis møteplasser hvor alle barn og unge kan delta, sørge for at informasjonen om fritidsaktivitetene gis på flere språk og å oppfordre ulike aktører til å lage inkluderende retningslinjer.

Lytt til barn og unge

Til slutt, men ikke minst, lytt til hva barn og unge har å si. Snakk med dem om utfordringene de møter, og la deres ideer og tanker forme nye og inkluderende tiltak. Vi har stor tro på at Stavanger kommune fortsetter å ta tak i utfordringer som hindrer barn å delta på fritidsaktiviteter. Sammen skaper vi et samfunn som er på lag med alle barn!