1968 var høylydte protester fra studenter, gatekamper, husokkupasjoner, sit-in-aksjoner, protester mot Vietnamkrigen, slagord som «make love, not war». Og ikke å forglemme hippiebevegelsen med sine rockekonserter: Den første store var på Haight-Ashbury i 1968, et distrikt i San Francisco, hvor slagordet var «Summer of Love». Høydepunktet var imidlertid Woodstock-festivalen i 1969. Der møttes nærmere en halv million mennesker på et jorde i delstaten New York.

I tillegg er det mye «1968» som var så lavmælt og nesten usynlig at mediene ikke registrerte det.

I Norge forbinder man året med politisk radikalisering, dannelse av Sosialistisk Ungdomsforbund (SUF) i 1969 og Arbeidernes kommunistparti (marxist-leninistene), eller AKP (m-l), i 1973. Partiet spilte en viktig rolle i solidaritetsarbeidet for Vietnam og Palestina, og den politiserte kvinnebevegelsen.

AKP (m-l )var et atypisk fenomen; i 1970-årene var partiet et av Vest-Europas sterkeste ml-partier, i forhold til befolkningen. Det bygde på en autoritær ideologi og en klassekampideologi, til forskjell fra antikrigsbevegelsen og anarkismen i den politiske organiseringen i de fleste andre vestlige land. I Danmark, Frankrike, Nederland og Tyskland var 68-kulturen langt mer anti-autoritær og desentralisert – noe som riktignok også i Norge fikk sitt uttrykk i anarkister, nyfeminister og miljøfolk. Vanligvis ble ml-grupperingene marginalisert.

Det franske opprøret

I den kollektive bevisstheten kom «1968» til å bety opprør. Da fikk hendelsene i Frankrike størst oppmerksomhet i Norge. I begynnelsen av mai protesterte et par hundre studenter. Det skal ha begynt med et krav om å endre de strenge overnattingsreglene på hybelen på Nanterre-universitetet i Paris (som var en forlengelse av Sorbonne-universitetet; red.mrk.). Men ganske snart utvidet protestene seg mot autoritære læringsforhold på universitetene. Den 3. mai ble den første brosteinen kastet mot politiet. Studentene satte opp barrikader. Flere hundre ble skadet.

Den 13. mai oppfordret fagforeningene til generalstreik. Arbeiderne hadde egne grunner til å streike, den økonomiske veksten hadde i mindre grad kommet dem til gode. Snart var Frankrike lammet av den største generalstreiken i landets historie. Regjeringen aksepterte å måtte øke minstelønnen betraktelig.

Opprøret endte i juni med at president Charles de Gaulle oppløste Nasjonalforsamlingen og utlyste nyvalg.

Ikke ett regime ble styrtet, ikke én krig ble avsluttet.

Oppbrudd, men ikke opprør

Året 1968 inneholdt krav om politiske endringer; på sitt tydeligste var det revolusjonære krav. Men i et overordnet lys framstår «opprøret» som mislykket. Vietnamkrigen holdt fram med uforminsket styrke, Martin Luther King jr. ble myrdet. I Tsjekkoslovakia slo Sovjetunionen ned frihetsopprøret, og i Frankrike kom gaullistene styrket ut av kampen mot studenter og streikende. Ikke ett regime ble styrtet, ikke én krig ble avsluttet. 1968 var langt fra det frihetens år som 68-erne håpet. Symbolsk nok ble Nobels fredspris ikke engang delt ut dette året.

Ser vi «1968» i et videre perspektiv, var året starten på en kultur som preget alle som var ungdom og unge voksne den gang. Året uttrykte en prosess som strakte seg i hvert fall ti år fram. Det skapte en kultur, riktig nok vagt utformet og med et innhold som var forskjellig fra land til land, fra gruppe til gruppe og fra individ til individ. Det som skjedde i disse årene, var et generasjonsfenomen som påvirket alle som den gangen var mellom 15 og 30 år.

Felles for det meste av det som fant sted i årene rundt 1968, var frigjøring fra ulike former for autoriteter: Fra tradisjonelle kjønnsroller til likestilling, fra kulturell ensretting til kulturelt mangfold, fra standsrespekt til personrespekt, fra etternavn til fornavn. Ny musikk poppet opp, nye moter, kvinner uten bh, menn med skjegg og langt hår. Organisasjoner ble mer demokratiske og samværsformer mindre formalisert. Dette foregikk mer i det stille enn som høylydte proklamasjoner.

All denne aktiviteten uttrykte en styrket selvbevissthet, en opplevelse av at «jeg» har en selvstendig verdi som kan stå imot påvirkning fra alle autoriteter i hele verden! Og at denne individualiteten er det fremste kjennetegn på hva mennesket bør være!

«Opprøret» dreide seg følgelig mer om et oppbrudd.

Individets frigjøring – og dyrking av egoismen

I løpet av forbausende kort tid forsvant de fleste 68-organisasjonene, med unntak av tre – de som kjempet for miljø- og naturvern, de som slåss mot militarisering og atomvåpen, og de som arbeidet for likestilling.

Mange 68-ere har skrevet bøker om sine opplevelser; flere fra hippiebevegelsen. De tegner et bilde av den fremste empati og ypperste omsorg. Men lest med kritiske øyne blir det en fortelling om selvopptatte mennesker som ikke har noen forpliktelse ut over sitt vesle kollektiv, og knapt nok det.

Da kommer tanken om at denne «frigjøringen» førte til et gjennomindividualisert samfunn der markedet fikk fylle tomrommet som de kollektive strukturene etterlot. Og hvor individuelle rettigheter trumfet kollektive verdier. Kanskje er jappetiden, den økonomiske egoismen og dyrkingen av egoismen ektefødte barn av «68-opprøret». Som sådan kan de være forutsetninger for de sterke liberalistiske strømningene i 1980- og 1990-årene.