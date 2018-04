Påstandene og uriktighetene mot den jødiske staten tar aldri slutt. «I disse dager driver Israels hær med nedslakting av ubevæpna palestinske demonstranter i Gaza. Tidligere har de latt det hagle med bomber og granater over dette tett befolka området. Technion er en viktig deltaker i å utvikle de avanserte våpna som brukes i myrderiene og ødeleggelsene,» skriver Ingebreth Forus fra Palestinakomiteen i Aftenbladet 14. april.

30. mars ble det opplyst at 14 personer «ble slaktet ned», etter Forus sin ordbruk. Det er noen flere nå. Det var personer som kastet steiner og molotovcocktails mot de israelske grensesoldatene. Samtidig satt de fyr på bildekk, og i ly av røykutviklingen fra bildekkene angrep de grensegjerdet og forsøkte å ta seg inn til Israel.

Aktive i terroristorganisasjoner

Den israelske hæren og etterretningstjenesten har offentliggjort navnene på de drepte. Seks av dem kunne man med sikkerhet si var aktive medlemmer av terroristorganisasjoner, enten Hamas sin militære fløy eller Islam Jihad.

Hva hadde de gjort dersom de hadde kommet seg inn i Israel sammen med flere hundre andre palestinere? Mest sannsynlig ville de hatt skytevåpen eller kniver med seg. Israel hadde all grunn til å frykte en slik utvikling, og massedrap på jøder i nærområdene til grensen. Hva vet Palestinakomiteen i Norge om at disse aktivistene var ubevæpnet?

Så påstår Ingebreth Forus at Israel tidligere lot det hagle med bomber og granater over Gaza. Sannheten er jo at Hamas i flere år sendte raketter mot Israel, før Israel responderte. Den israelske hæren plukket ut militære mål som våpenlagre, terrortunneler og militær infrastruktur. Flere våpen var plassert i hus med sivile innbyggere i flere av etasjene. Det var ingen vei utenom å ødelegge disse bygningene, så lenge målet var å ødelegge Hamas sine raketter.

Varslet sivile

Men da sendte Israel sms-er og tok telefoner til de sivile i området og ga dem tid til å flykte ut av de militære målene som skulle bombes. Ingen andre hærer i hele verdenshistorien har gjort noe liknende for å spare sivile liv.

«Technion er en viktig deltaker i å utvikle de avanserte våpna som brukes i myrderiene og ødeleggelsene,» skriver Palestinakomiteen, men faktum er jo snarere omvendt. Israel er opptatt av å utvikle forsvarsvåpen og angrepsvåpen som gjør det mulig å målrette angrepene best mulig. Det vil spare sivile.